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Факти / Україна / Суспільство

“Здавали” патріотів та годували окупантів: на Луганщині затримали двох колаборанток

Валентина Чорна, редакторка стрічки
СБУ
Фото: СБУ

На деокупованій Луганщині Служба безпеки України затримала двох жінок, які здавали росіянам дані про українських патріотів та переселенців.

Крім цього, колаборантки організували харчування для особового складу загарбників і запропонували їм власні домівки у селищі Невське Сватівського району.

– За таку співпрацю отримали від окупаційної адміністрації “особливий статус” і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону. Втім, після звільнення населеного пункту вони залишились у селищі, – йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути правосуддя, зловмисниці намагались увійти в довіру українських військових.

Зараз дивляться

Однак співробітники СБУ викрили поплічниць загарбників, задокументували їхні злочинні дії та затримали.

Наразі жінкам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

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Джерело: СБУ
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