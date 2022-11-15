“Здавали” патріотів та годували окупантів: на Луганщині затримали двох колаборанток
На деокупованій Луганщині Служба безпеки України затримала двох жінок, які здавали росіянам дані про українських патріотів та переселенців.
Крім цього, колаборантки організували харчування для особового складу загарбників і запропонували їм власні домівки у селищі Невське Сватівського району.
– За таку співпрацю отримали від окупаційної адміністрації “особливий статус” і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону. Втім, після звільнення населеного пункту вони залишились у селищі, – йдеться у повідомленні.
Щоб уникнути правосуддя, зловмисниці намагались увійти в довіру українських військових.
Однак співробітники СБУ викрили поплічниць загарбників, задокументували їхні злочинні дії та затримали.
Наразі жінкам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.