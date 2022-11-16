Листопад, 16 в 14:22

У Вінниці та області 16 листопада введено графіки погодинного та аварійного відключення світла. Як повідомляє Вінницяобленерго, час відключень — з 3 год ночі до 24 год 16 листопада.

Також у області будуть проведені аварійні відключення.

Де дивитися графік аварійних відключень у Вінниці — дивіться в матеріалі.

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Графік відключень світла у Вінниці

Інформацію про те, коли і де відключать світло, можна перевірити:

на офіційному сайті Вінницяобленерго;

в особистому кабінеті споживача;

за допомогою Telegram-бота.

Також відомо, що у Вінниці та області розроблено три черги погодинного відключення

Перша черга відключень – з 06:00 по 08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;

Друга черга – 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00;

Третя черга – 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

Аварійні відключення у Вінниці та по всій Україні вводяться через те, що російські військові знищують інфраструктуру України.

Відомо, що вчора, 15 листопада, по Україні окупанти випустили понад 90 ракет, 73 з них збито та знищено всі іранські ударні дрони.

Вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ.