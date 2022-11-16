Де дивитися графік відключень світла у Вінниці
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У Вінниці та області 16 листопада введено графіки погодинного та аварійного відключення світла. Як повідомляє Вінницяобленерго, час відключень — з 3 год ночі до 24 год 16 листопада.
Також у області будуть проведені аварійні відключення.
Де дивитися графік аварійних відключень у Вінниці — дивіться в матеріалі.
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Графік відключень світла у Вінниці
Інформацію про те, коли і де відключать світло, можна перевірити:
- на офіційному сайті Вінницяобленерго;
- в особистому кабінеті споживача;
- за допомогою Telegram-бота.
Також відомо, що у Вінниці та області розроблено три черги погодинного відключення
- Перша черга відключень – з 06:00 по 08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- Друга черга – 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00;
- Третя черга – 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.
Аварійні відключення у Вінниці та по всій Україні вводяться через те, що російські військові знищують інфраструктуру України.
Відомо, що вчора, 15 листопада, по Україні окупанти випустили понад 90 ракет, 73 з них збито та знищено всі іранські ударні дрони.
Вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ.