Деякі торговельні мережі планують відмовитись від співпраці з брендами, що працюють в РФ – Олена Монова

Листопад, 16 в 20:12

Українці, можливо, вже не зможуть купувати продукцію брендів-колаборантів, наприклад, каву Jacobs, чіпси Lay’s, крабові палички VICI, шоколад Milka, дитячі солодощі Kinder та інші, оскільки деякі національні торговельні мережі України планують припинити відносини з брендами, що працюють в Росії.

Про це в своєму Facebook написала блогерка Олена Монова.

– Свідомі громадяни мають списки усіх виробників-колаборантів та посіпак терористів, причому мають ті списки ще з 2014 року, ретельно їх поповнюють та не купують цю продукцію, — але цього замало. Цієї продукції взагалі не має бути на прилавках. В принципі. І ось є обережні сподівання, що з 2023 року деякі вітчизняні торговельні мережі припинять будь-які відносини з брендами, що продовжують працювати в Росії, – зазначає блогерка.

Деякі великі національні мережі супермаркетів України вирішили залишити за собою право розірвати договір із постачальниками, які ведуть господарчу діяльність в РФ.

Зараз дивляться

Відповідний пункт внесено до нових договірних умов, які пропонуються постачальникам, повідомляє джерело на ринку.

– Ми увійшли в договірну кампанію 2023 року з мережами та вже отримали умови договору від деяких крупних торговельних мереж на наступний рік. У договорі постачання з’явився новий пункт порівняно з минулорічним документом – про можливість призупинення оплати Покупцем (торговельною мережею) або розірвання договору в односторонньому порядку, якщо постачальник спонсорує рф чи якась з юридичних одиниць постачальника там досі працює, – цитує Олена Монова.

На її думку, введення нової норми до договору з мережами унеможливить співпрацю з українськими ритейлерами низки діючих постачальників, головні компанії яких не припинили діяльність в РФ.

– Якщо це дійсно запрацює (я дуже на це сподіваюсь), то нарешті припиниться ця дика ситуація, коли хитросракі бренди заробляють бабло і на вбивцях, і на їх жертвах, – резюмує блогерка.

Нагадаємо, мова йде про такі компанії, як Unilever, Henkel, Vičiūnai Group, Ferrero SpA, Mondelez International, Mars, Pepsico та інших, які займають великий обсяг на українському ринку.

Так, за даними Київської школи економіки (KSE), скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії 1 612 іноземні компанії.

Скоротили поточні угоди та призупинили нові інвестиції 497 брендів. Згорнули російські операції – 1 115 компаній, а здійснили вихід з РФ тільки 126.

Бренди, що вже повністю вийшли з Росії, мали не менше 267 тис. персоналу, $29,3 млрд річного доходу, $12,2 млрд капіталу і $28,7 млрд активів.

При цьому деякі компанії: американська Mars (солодощі, корм для тварин та інше), Ferrero SpA (солодощі для дорослих та дітей), литовська Вічунай груп (крабові палички VICI та інші морепродукти), Procter & Gamble (засоби гігієни та побутова хімія), Unilever (побутова хімія та косметика, зокрема бренд Rexona) анонсували припинення експорту/імпорту із РФ та згортання виробництва, проте продовжили виробничу діяльність.