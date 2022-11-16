Листопад, 16 в 13:03

Пенсії українським захисникам та захисницям нараховують по-різному. Особливо, якщо це стосується пенсій за вислугу.

Від чого залежить розмір пенсії для військових і як її призначають — дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Які є види пенсій

Існує кілька видів військових пенсій:

Зараз дивляться

за вислугу років;

через інвалідність;

виплати родинам загиблих захисників.

Важливо, що захисники, які пішли на пенсію через вислугу років, мають право повернутися на службу в час воєнного стану і не втратити грошове забезпечення.

Весь час служби вони будуть отримувати пенсії, які нараховані на момент звільнення у запас.

Однак після того, як пенсіонер завершить повторну службу, розмір пенсії перерахують.

Від чого залежить розмір пенсії для військових

Якщо йдеться про пенсію за вислугу років, то в цьому випадку розмір виплат обчислюють для кожного військового індивідуально. Все залежить від:

зарплати, яку отримував пенсіонер на посаді;

звання;

відсотка надбавки за вислугу років;

додаткових надбавок, доплат, премій і підвищення, які відбулися за період служби.

Пенсія для військових 2022: від чого залежить розмір і які існують правила

Кадрові військовослужбовці та військовослужбовці за контрактом, з вислугою 20 років і більше, отримують пенсію у розмірі 50% сум грошового забезпечення (зарплати).

Військовослужбовці, які пішли через вік або стан здоров’я, отримують виплати у 55%. За кожен рік вислуги (більше 20 років) додатково призначають ще 3%.

Якщо військові мають стаж роботи 25 років і більше — 50% плюс 1% за кожен повний рік стажу після 25 років.

Максимальний розмір такої пенсії не має перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб — 20 930 грн у 2022 році.

Якщо захисники отримали інвалідність через службу, тоді пенсії призначають за групою:

особи з інвалідністю I групи — 100% заробітку;

особи з інвалідністю II групи — 80%;

особи з інвалідністю III групи — 60%.

Як зазначили раніше, виплати пенсій для військових, які захотіли стати на захист нашої країни після 24 лютого, не припиняються.

Правило стосується усіх видів призову, які діють під час воєнного стану.

Види: