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Факти / Україна / Суспільство

Пенсія для військових 2022: від чого залежить розмір і як призначається

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Пенсія
Фото: Генштаб ЗСУ

Пенсії українським захисникам та захисницям нараховують по-різному. Особливо, якщо це стосується пенсій за вислугу.

Від чого залежить розмір пенсії для військових і як її призначають — дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Які є види пенсій

Існує кілька видів військових пенсій:

Зараз дивляться
  • за вислугу років;
  • через інвалідність;
  • виплати родинам загиблих захисників.

Важливо, що захисники, які пішли на пенсію через вислугу років, мають право повернутися на службу в час воєнного стану і не втратити грошове забезпечення.

Весь час служби вони будуть отримувати пенсії, які нараховані на момент звільнення у запас.

Однак після того, як пенсіонер завершить повторну службу, розмір пенсії перерахують.

Від чого залежить розмір пенсії для військових 

Якщо йдеться про пенсію за вислугу років, то в цьому випадку розмір виплат обчислюють для кожного військового індивідуально. Все залежить від:

  • зарплати, яку отримував пенсіонер на посаді;
  • звання;
  • відсотка надбавки за вислугу років;
  • додаткових надбавок, доплат, премій і підвищення, які відбулися за період служби.

Пенсія для військових 2022: від чого залежить розмір і які існують правила

  • Кадрові військовослужбовці та військовослужбовці за контрактом, з вислугою 20 років і більше, отримують пенсію у розмірі 50% сум грошового забезпечення (зарплати).
  • Військовослужбовці, які пішли через вік або стан здоров’я, отримують виплати у 55%. За кожен рік вислуги (більше 20 років) додатково призначають ще 3%.
  • Якщо військові мають стаж роботи 25 років і більше — 50% плюс 1% за кожен повний рік стажу після 25 років.
  • Максимальний розмір такої пенсії не має перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб — 20 930 грн у 2022 році.

Якщо захисники отримали інвалідність через службу, тоді пенсії призначають за групою: 

  • особи з інвалідністю I групи — 100% заробітку;
  • особи з інвалідністю II групи — 80%;
  • особи з інвалідністю III групи — 60%.

Як зазначили раніше, виплати пенсій для військових, які захотіли стати на захист нашої країни після 24 лютого, не припиняються.

Правило стосується усіх видів призову, які діють під час воєнного стану.

Види:

  • мобілізація;
  • призов резервістів в особливий період;
  • контрактна служба.
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