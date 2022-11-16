Листопад, 16 в 15:23

В результаті ракетних ворожих обстрілів 15 листопада РФ завдала шкоди орієнтовно 30 об’єктам інфраструктури України. Після ракетних ударів частину міста Львів було знеструмлено.

Протягом ночі енергетики відновили електропостачання споживачам, однак сьогодні, 16 листопада, за розпорядженням Укренерго, на Львівщині впроваджено графік погодинних відключень.

Як відбуватиметься відключення світла у Львові 16 листопада 2022 року – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Погодинні відключення світла у Львові

Це плановані відключення електроенергії, які необхідні для зниження навантаження на мережі.

Погодинні відключення світла допоможуть забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

У Львівобленерго зазначили, що такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

До графіку погодинних відключень електроенергії ввійшло 75% клієнтів Львівобленерго. Усіх споживачів поділили на три групи (по 25% у кожній).

Для кожної групи зазначено день та орієнтовний час вимкнення. Переглянути, до якої групи віднесений ваш будинок, можна у спеціальних таблицях:

Або ви можете скористатись спеціальним сервісом. Необхідно лише вказати назву вулиці та номер будинку, і система автоматично покаже, до якої групи вас віднесено.

Графік запланованих погодинних відключень

У Львівобленерго зазначили, що вказаний час відключень може збільшуватись на одну годину. Це залежить від приїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Крім того, у деяких користувачів електроенергія може бути відсутня з інших причин, зокрема через аварії або ремонтні роботи в електромережах.