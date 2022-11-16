Листопад, 16 в 14:28

Щодня ворог запускає по території України крилаті та балістичні ракети, які руйнують житлові будинки, обʼєкти інфраструктури та забирають життя українців.

Доволі часто в мережі можна побачити повідомлення про запуск ворожої ракети в режимі радіомовчання.

Факти ICTV запитали у військового експерта, що означає режим радіомовчання та з якою метою його використовує ворог.

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Запуск ракети в режимі радіомовчанння: що це означає

У військовій справі радіомовчання означає заборону роботи радіотехнічних засобів на передання інформації. Дотримання радіомовчання передбачає роботу радіотехнічних пристроїв тільки на прийом, тобто приймати інформацію чи повідомлення можна, а передавати їх – ні.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що запуск ракет у режимі радіомовчання передбачає відмову від будь-яких засобів радіотехнічного звʼязку.

– Цей режим передбачає відмову від будь-яких засобів звʼязку, які можуть перехопити. Радіотехнічними засобами можуть передавати локацію цілі, її координати тощо. Відповідно, режим радіомовчання унеможливлює перехоплення цих даних, – зазначає експерт.

Коваленко пояснює, коли запускається ракетна зброя, відбувається передача координат для цих ракет безпосередньо у форматі радіозвʼязку.

– Використовуються засоби радіозвʼязку між ракетними підрозділами, зокрема тими, які здійснюють запуск ракети. Тобто передаються дані – на який обʼєкт та за якими координатами відбувається запуск ракети, – пояснює Коваленко.

А якщо відбувається запуск ракети, але інформація про її виліт, координати цілі, траєкторію руху не надається, це можна назвати форматом радіомовчання.

– Коли ця інформація максимально засекречена навіть на рівні внутрішнього використання підрозділами, тоді можна вважати, що ракета запускалася в режимі радіомовчання, – каже експерт.

Коли застосовують режим радіомовчання

Запуск ракети в цьому форматі використовують, щоб приховати від радіорозвідки противника місцеперебування та дії своїх сил.

– Режим радіомовчання використовують тоді, коли існує ймовірність, що противник може прослуховувати інформацію щодо обʼєкта, який буде знищено. Радіотехнічні засоби можуть прослуховуватися радіорозвідкою, яка може пробити сигнали звʼязку між ворожими підрозділами та зʼясувати інформацію про запуск та координати ракети, – пояснює Коваленко.

Військовий експерт додає, коли використовується крилата ракета, вона може постійно змінювати траєкторію руху, тому передбачити, куди вона має влучити, дуже складно.

Крім того режим радіомовчавання значно зменшує ймовірність виявлення цілі крилатої ракети.

– Коли ми знаємо, що є певний обʼєкт, який має бути знищено (ми дізналися це з перехоплених переговорів), то наша ППО може набагато ефективніше відпрацювати. Якщо ж противник використовує режим радіомовчання, шанси зменшуються, – додає експерт.

Іншими словами, режим радіомовчання означає максимальну засекреченість інформації про запуск ворожих ракет.