Інтернет без світла: які провайдери працюють без електроенергії
Фото: Unsplash
Після того як Росія вдарила по об’єктах критичної інфраструктури, в Україні почалися значні перебої з електроенергією, інтернетом та мобільним зв’язком.
Як отримати інтернет без світла і як знайти провайдера — читайте в нашому матеріалі.
Для того, аби українці могли користуватися інтернетом під час відключення електроенергії, потрібно дотримуватися інструкції:
Зараз дивляться
- Користуватися мобільним трафіком відповідально. Уникайте відеоконтенту та відключіть у налаштуваннях свого телефону автоматичне завантаження відео та фото у месенджерах.
- Користуйтеся смс-повідомленнями, адже так ви створите невелике навантаження на мережу.
Найчастіше виокремлюють кілька головних причин, чому виникають проблеми зі зв’язком:
- перевантаження мереж через те, що трафік підвищений;
- розряджання акумуляторних батарей (резервних) на базових станціях.
Як залишатися на зв’язку без світла:
- придбайте повербанк і подумайте про купівлю джерел безперебійного живлення;
- якщо ви використовуєте мобільний інтернет, можна придбати зовнішню антену та мобільний 4G-роутер;
- якщо ваш провайдер користується технологією xPON, а в домівку проведений оптичний кабель, можна встановити акумуляторну батарею або блок безперебійного живлення для оптичного приймача та роутера.
Які провайдери працюють без електроенергії
При відключеннях електроенергії можна скористатися такими варіантами інтернету:
- ADSL від Укртелекому;
- супутниковим інтернетом від Датагруп;
- Starlink.
Якщо немає світла та інтернету взагалі, дізнатися, наприклад, про повітряну тривогу або її відбій можна завдяки програмі Радіо.
Вона є на багатьох смартфонах.
Для того, аби зловити сигнал, слід використовувати провідні навушники.