Листопад, 17 в 12:55

Після того як Росія вдарила по об’єктах критичної інфраструктури, в Україні почалися значні перебої з електроенергією, інтернетом та мобільним зв’язком.

Як отримати інтернет без світла і як знайти провайдера — читайте в нашому матеріалі.

Для того, аби українці могли користуватися інтернетом під час відключення електроенергії, потрібно дотримуватися інструкції:

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Користуватися мобільним трафіком відповідально. Уникайте відеоконтенту та відключіть у налаштуваннях свого телефону автоматичне завантаження відео та фото у месенджерах. Користуйтеся смс-повідомленнями, адже так ви створите невелике навантаження на мережу.

Найчастіше виокремлюють кілька головних причин, чому виникають проблеми зі зв’язком:

перевантаження мереж через те, що трафік підвищений;

розряджання акумуляторних батарей (резервних) на базових станціях.

Як залишатися на зв’язку без світла:

придбайте повербанк і подумайте про купівлю джерел безперебійного живлення;

якщо ви використовуєте мобільний інтернет, можна придбати зовнішню антену та мобільний 4G-роутер;

якщо ваш провайдер користується технологією xPON, а в домівку проведений оптичний кабель, можна встановити акумуляторну батарею або блок безперебійного живлення для оптичного приймача та роутера.

Які провайдери працюють без електроенергії

При відключеннях електроенергії можна скористатися такими варіантами інтернету:

ADSL від Укртелекому;

супутниковим інтернетом від Датагруп;

Starlink.

Якщо немає світла та інтернету взагалі, дізнатися, наприклад, про повітряну тривогу або її відбій можна завдяки програмі Радіо.

Вона є на багатьох смартфонах.

Для того, аби зловити сигнал, слід використовувати провідні навушники.