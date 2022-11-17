Листопад, 17 в 16:44

Електропостачання у Херсоні може з’явитися щонайменше через два-три тижні. Такий прогноз озвучив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– До першого кіловата, який дійде до Херсону, у нас не менше двох, може, три тижні. Зокрема, це залежить від швидкості розміновування. Якщо говорити про підключення населених пунктів, розташованих ближче до Дніпропетровської чи Миколаївської областей, то там, можливо, світло з’явиться раніше, ніж у Херсоні, – зазначає він.

Сахарук пояснює, що ДТЕК разом з саперами вже третій день проводить відновлювальні роботи на деокупованій території Херсонської області.

– З боку Дніпропетровщини працює п’ять бригад ДТЕК, ще одна бригада допомагає Миколаївобленерго у відновленні Посад-Покровського напрямку. Першочергово – це вода в Миколаїв та частина дороги для відновлення електропостачання Херсону, – наголошує він.