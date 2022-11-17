Листопад, 17 в 12:22

Аби збалансувати роботу енергосистем на Львівщині запровадили екстрені аварійні відключення.

Коли та кому відключатимуть світло у Львівській області – далі в матеріалі.

Графік відключень світла на Львівщині

У Львівобленерго повідомили, що 17 листопада за розпорядженням Укренерго на Львівщині застосовують екстрені аварійні відключення. До стабілізації ситуації, графіки відключень тимчасово не діятимуть.

Зараз дивляться

Аварійні відключення – це не графік з датою та переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередачі, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.

Ці відключення застосовуються в аварійних випадках, коли за короткий термін (від 3 до 15 хвилин) потрібно негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.

Аварійні відключення застосовуються по команді диспетчера НЕК Укренерго. Цей тип найбільш непередбачуваний, оскільки команду на поновлення енергії також дає диспетчер Укренерго, тому у таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо.

У звичайні дні, на Львівщині діють погодинні графіки відключення світла.

Погодинні вимкнення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

До графіка погодинних відключень електроенергії на Львівщині входить 75% клієнтів Львівобленерго, яких поділено на три групи.

Для кожної групи зазначено день та орієнтовний час вимкнення. Переглянути, до якої групи віднесений ваш будинок, можна у спеціальних таблицях:

Або ви можете скористатись спеціальним сервісом. Необхідно лише вказати назву населеного пункту, вулицю та номер будинку, і система автоматично покаже, до якої групи вас віднесено.

Графіки погодинних вимкнень можуть застосовувати не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час вимкнень, або ж вимикатимуть не всіх.

Графік погодинних відключень світла на Львівщині