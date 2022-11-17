Відключення світла в Рівному: графік на 17 листопада 2022 року
Через масовані ракетні обстріли окупантів пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури України.
Майже в усіх українських містах та регіонах запроваджені стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла.
Як відбуватиметься відключення світла в Рівному 17 листопада 2022 року – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Графік відключення світла в Рівному
У Рівнеобленерго повідомляють, що графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині будуть застосовуватися лише у разі отримання відповідної команди від диспетчера НЕК Укренерго.
Споживачів поділили на три групи. Для кожної групи зазначено орієнтовний час вимкнення:
- І група – світло вимикатимуть з 06:30 до 09:30 та з 15:30 до 18:30;
- ІІ група – електроенергії може не бути з 09:30 до 12:30 та з 18:30 до 21:30;
- ІІІ група – світло можуть вимкнути з 12:30 до 15:30 та 21:30 до 00:30.
Переглянути, до якої групи належить ваш будинок, можна за посиланням.
Також ознайомитися з переліком планованих відключень жителі Рівного можуть в особистих кабінетах споживачів:
В Рівнеобленерго також наголосили:
- оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему;
- графіки є приблизними – у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області;
- у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком. Також може змінюватися і тривалість відключень;
- графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури.
Варто зазначити, що однією з головних причин саме аварійних відключень обладнання Рівнеобленерго є несприятливі погодні умови.