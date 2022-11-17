Як вимикатимуть світло на Івано-Франківщині: орієнтовні графіки відключення

Листопад, 17 в 16:09

У зв’язку з критичною ситуацією в енергосистемі України внаслідок ворожих ракетних обстрілів, на Прикарпатті запроваджують цілодобовий графік вимкнень світла.

Починаючи з 17 листопада 2022 року, на Прикарпатті запровадили погодинні графіки відключення електроенергії, які діятимуть цілодобово.

У Прикарпаттяобленерго зазначили, що через пошкодження енергооб’єктів в сусідніх областях порушений баланс роботи енергосистеми. Ситуація наближається до критичної.

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Як вимикатимуть світло на Прикарпатті – дивіться у нашому матеріалі.

Відключення світла на Прикарпатті

У Прикарпаттяобленерго не рекомендують своїм споживачам шукати себе у графіках чи чергах, адже в регіоні введено два графіки відключень – погодинний та аварійний.

– При такій ситуації можливі повторні вимкнення за однією адресою, тривалість вимкнень може не співпадати з графіками. Оскільки ми не можемо орієнтувати вас на жодні графіки, будь ласка, слідкуйте за повідомленнями на наших інформаційних сторінках. Сподіваємось, за кілька днів ситуація стабілізується, – зазначають у Прикарпаттяобленерго.

Утім, на сайті компанії все ж опубліковані погодинні графіки відключення світла.

Графіки погодинного відключення електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли дефіцит можливо передбачити хоча б частково.

Тривалість таких відключень – від 2 до 5 годин. Усе залежить від вказівки НЕК Укренерго щодо кількості навантаження, яке необхідно зняти з мереж.

Проте, якщо буде терміново застосований графік аварійних відключень, одну адресу можуть вимкнути повторно.

Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті

Споживачів Івано-Франківщини поділили на три черги. Для кожної групи зазначено день та орієнтовний час вимкнення.

Переглянути, до якої групи належить ваш будинок, можна тут:

Години та день тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням. Варто зазначити, що наразі ситуація з електроенергією критична, тому вимикати світло можуть поза графіком.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.