Листопад, 17 в 14:08

В результаті ракетних ворожих обстрілів на Закарпатті введено погодинний графік відключення світла.

Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

Графік відключення електроенергії на Закарпатті 17 листопада 2022 року – дивіться далі в матеріалі.

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Відключення електроенергії на Закарпатті

Відомо, що 17 листопада 2022 року, в Закарпатській області вимикатимуть світло від самого ранку та до 22:00.

Час застосування графіку погодинних відключень може бути змінений з огляду на оперативну ситуацію в країні, повітряні тривоги, завдань диспетчерів НЕК Укренерго тощо.

Графік відключень на Закарпатті 17 листопада 2022 можна переглянути за посиланням.

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На сайті Закарпаттяобленерго також розміщено графік погодинних відключень на 18 листопада 2022 року.

Крім того, на Закарпатті також запровадили графіки аварійних відключень світла. Споживачів поділили на 10 черг, до кожної черги віднесено кілька районів області.

Черги графіків аварійних відключень розміщені на сайті за посиланням. В Закарпаттяобленерго зазначили, що інформацію про введення ГАВ та черги, які підпадають під відключення, буде розміщена на їхньому офіційному сайті.