Листопад, 18 в 11:39

Через критичну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України та велику кількість пошкоджених енергооб’єктів, у Черкаській області сьогодні, 18 листопада, запровадили графіки аварійних відключень світла з уточненням годин.

Як вимикатимуть світло на Черкащині – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Графік відключення світла на Черкащині

Жителів Черкаської області поділили на дві черги. У Черкасиобленерго зазначили, що світло будуть вимикати на три години, а потім на три – вмикати.

Зараз дивляться

– Період відключення триватиме три години, але може бути й довшим. Можливі зміни в годинах відключення/включення за розпорядженням диспетчера НЕК Укренерго без попередження, – зазначають у компанії.

Для кожної групи зазначено орієнтовний час вимкнення.

Знайти свій будинок можна за допомогою філії, до якої ви підʼєднані:

Або ви можете скористатися швидким пошуком:

перейдіть за посиланням;

оберіть свою філію;

встановіть дату;

натисніть Переглянути.

На екрані зʼявиться перелік вулиць та години відключення електроенергії.