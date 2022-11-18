Аварійні відключення світла на Черкащині: графік на 18 листопада 2022 року
Через критичну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України та велику кількість пошкоджених енергооб’єктів, у Черкаській області сьогодні, 18 листопада, запровадили графіки аварійних відключень світла з уточненням годин.
Як вимикатимуть світло на Черкащині – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Графік відключення світла на Черкащині
Жителів Черкаської області поділили на дві черги. У Черкасиобленерго зазначили, що світло будуть вимикати на три години, а потім на три – вмикати.
– Період відключення триватиме три години, але може бути й довшим. Можливі зміни в годинах відключення/включення за розпорядженням диспетчера НЕК Укренерго без попередження, – зазначають у компанії.
Для кожної групи зазначено орієнтовний час вимкнення.
Знайти свій будинок можна за допомогою філії, до якої ви підʼєднані:
Або ви можете скористатися швидким пошуком:
- перейдіть за посиланням;
- оберіть свою філію;
- встановіть дату;
- натисніть Переглянути.
На екрані зʼявиться перелік вулиць та години відключення електроенергії.