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Факти / Україна / Суспільство

Аварійні відключення світла на Черкащині: графік на 18 листопада 2022 року

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
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Фото: Unsplash

Через критичну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України та велику кількість пошкоджених енергооб’єктів, у Черкаській області сьогодні, 18 листопада, запровадили графіки аварійних відключень світла з уточненням годин.

Як вимикатимуть світло на Черкащині – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Графік відключення світла на Черкащині

Жителів Черкаської області поділили на дві черги. У Черкасиобленерго зазначили, що світло будуть вимикати на три години, а потім на три – вмикати.

Зараз дивляться

– Період відключення триватиме три години, але може бути й довшим. Можливі зміни в годинах відключення/включення за розпорядженням диспетчера НЕК Укренерго без попередження, – зазначають у компанії.

Для кожної групи зазначено орієнтовний час вимкнення.

Знайти свій будинок можна за допомогою філії, до якої ви підʼєднані:

Або ви можете скористатися швидким пошуком:

  • перейдіть за посиланням;
  • оберіть свою філію;
  • встановіть дату;
  • натисніть Переглянути.

На екрані зʼявиться перелік вулиць та години відключення електроенергії.

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