У Чернівецькій області стався землетрус

Листопад, 18 в 12:43

18 листопада в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,7.

Поштовхи на глибині 4 км Головний центр спеціального контролю зафіксував о 00:46.

Епіцентром землетрусу стало місто Новодністровськ.

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За класифікацією землетрус, що стався в Чернівецькій області 18 листопада, належить до категорії невідчутних, оскільки інтенсивність коливань нижча, ніж здатні відчути люди.

Останній землетрус на території Чернівецької області зареєстровано 6 жовтня 2022 року.

Тоді фахівці повідомляли про магнітуду 2,4.

Нагадаємо, що два тижні тому землетрус, що стався в Румунії, відчули жителі Одеси.

Від підземних поштовхів магнітудою 5,1 за 51 км на північний захід від Бузеу в квартирах одеситів гойдалися люстри та навіть стрясалися меблі.

Джерело: Головний центр спеціального контролю