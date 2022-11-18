У Чернівецькій області стався землетрус
18 листопада в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,7.
Поштовхи на глибині 4 км Головний центр спеціального контролю зафіксував о 00:46.
Епіцентром землетрусу стало місто Новодністровськ.
За класифікацією землетрус, що стався в Чернівецькій області 18 листопада, належить до категорії невідчутних, оскільки інтенсивність коливань нижча, ніж здатні відчути люди.
Останній землетрус на території Чернівецької області зареєстровано 6 жовтня 2022 року.
Тоді фахівці повідомляли про магнітуду 2,4.
Нагадаємо, що два тижні тому землетрус, що стався в Румунії, відчули жителі Одеси.
Від підземних поштовхів магнітудою 5,1 за 51 км на північний захід від Бузеу в квартирах одеситів гойдалися люстри та навіть стрясалися меблі.
Джерело: Головний центр спеціального контролю