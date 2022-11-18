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Факти / Україна / Суспільство

У Чернівецькій області стався землетрус

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Землетрус у Туреччині
Фото: Dreamstime

18 листопада в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,7.

Поштовхи на глибині 4 км Головний центр спеціального контролю зафіксував о 00:46.

Епіцентром землетрусу стало місто Новодністровськ.

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Новодністровськ

За класифікацією землетрус, що стався в Чернівецькій області 18 листопада, належить до категорії невідчутних, оскільки інтенсивність коливань нижча, ніж здатні відчути люди.

Останній землетрус на території Чернівецької області зареєстровано 6 жовтня 2022 року.

Тоді фахівці повідомляли про магнітуду 2,4.

Нагадаємо, що два тижні тому землетрус, що стався в Румунії, відчули жителі Одеси.

Від підземних поштовхів магнітудою 5,1 за 51 км на північний захід від Бузеу в квартирах одеситів гойдалися люстри та навіть стрясалися меблі.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

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