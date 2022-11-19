До звільненого Херсону із Києва прибув перший потяг
Сьогодні, 19 листопада, до звільненого Херсону прибув перший за час повномасштабної війни потяг.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Поїзд виїхав зі столиці 18 листопада о 22:14. 200 пасажирів придбали квитки До перемоги.
Вагони поїзда розписали українські митці в рамках проєкту Потяг до Перемоги.
Люди зі сльозами радості на очах зустрічають своїх рідних.
За словами голови ОВА, вперше з 24 лютого на пероні Херсонського залізничного вокзалу зустрічали гостей, лунав гімн України і майоріли синьо-жовті знамена.
– Загалом у Херсон прибули 200 людей. Це стало можливим у рамках спільної ініціативи Укрзалізниці та UNITED24, – наголосив Ярослав Янушевич.
Також до Херсону прибув поштовий вагон Укрпошти. Містянам доправили посилки, пресу та продукти харчування.
Раніше в Офісі президента заявили, що планують відновити світло у звільненій від окупантів Херсонщині вже цього тижня.