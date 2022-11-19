Листопад, 19 в 13:28

Сьогодні, 19 листопада, до звільненого Херсону прибув перший за час повномасштабної війни потяг.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Поїзд виїхав зі столиці 18 листопада о 22:14. 200 пасажирів придбали квитки До перемоги.

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За словами голови ОВА, вперше з 24 лютого на пероні Херсонського залізничного вокзалу зустрічали гостей, лунав гімн України і майоріли синьо-жовті знамена.

– Загалом у Херсон прибули 200 людей. Це стало можливим у рамках спільної ініціативи Укрзалізниці та UNITED24, – наголосив Ярослав Янушевич.

Також до Херсону прибув поштовий вагон Укрпошти. Містянам доправили посилки, пресу та продукти харчування.

Раніше в Офісі президента заявили, що планують відновити світло у звільненій від окупантів Херсонщині вже цього тижня.