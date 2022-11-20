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Факти / Україна / Суспільство

Херсон отримав від ЮНІСЕФ генератори, ковдри та зимовий одяг

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Гуманітарна допомога для Херсонської області

Напередодні до Херсону прибув гуманітарний конвой від дитячого фонду Організації об’єднаних націй (ЮНІСЕФ), повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, серед наданої допомоги – необхідні для херсонців речі, зокрема 3,6 тис. гігієнічних наборів, 5 тис. ковдр, 1,5 тис. комплектів зимового дитячого одягу, два генератори потужністю 35-40 кВт і питна вода.

– Ще понад 80 тонн допомоги надійшло у Херсоні від інших благодійних та волонтерських організацій, – розповів Янушевич.

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Два дні тому у Херсоні розпочали роботу перші Пункти незламності – це спеціально облаштовані намети, в яких можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу.

Тут також можна зарядити телефон чи скористатися інтернетом.

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Фото: Кирило Тимошенко

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