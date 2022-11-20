Херсон отримав від ЮНІСЕФ генератори, ковдри та зимовий одяг

Листопад, 20 в 17:45

Напередодні до Херсону прибув гуманітарний конвой від дитячого фонду Організації об’єднаних націй (ЮНІСЕФ), повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його словами, серед наданої допомоги – необхідні для херсонців речі, зокрема 3,6 тис. гігієнічних наборів, 5 тис. ковдр, 1,5 тис. комплектів зимового дитячого одягу, два генератори потужністю 35-40 кВт і питна вода.

– Ще понад 80 тонн допомоги надійшло у Херсоні від інших благодійних та волонтерських організацій, – розповів Янушевич.

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Два дні тому у Херсоні розпочали роботу перші Пункти незламності – це спеціально облаштовані намети, в яких можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу.

Тут також можна зарядити телефон чи скористатися інтернетом.

Фото: Кирило Тимошенко