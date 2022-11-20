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Факти / Україна / Суспільство

На Херсонищі відновлює роботу міграційна служба: де і як отримати документи

Валентина Летяк, редакторка стрічки
паспорт украины
Фото: Depositphotos

На деокупованих територіях Херсонської області поступово відновлює роботу Державна міграційна служба.

Тепер місцеві жителі, які втратили документи, або у них закінчився термін дії, можуть звертатися до Високопільського, Великоолександрівського та Нововоронцовського сектору ДМС, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Окрім того, в області працює мінібус з двома мобільними робочими станціями, незабаром відновить роботу електронна черга.

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Якщо вам треба відновити паспорт, звертайтеся за консультаціями:

  • на гарячу лінію ДМС у Херсонській області – (095) 114-22-28;
  • до Великоолександрівського сектору – (098) 386-15-61;
  • до Високопільського сектору – (097) 002-93-22;
  • до Нововоронцовського сектору – (068) 597-27-97.

В Мінреінтеграції також нагадують, що з 17 листопада українці можуть отримувати свої паспорти за місцем свого фактичного перебування в інших територіальних підрозділах ДМС.

Вони надсилатимуться для видачі від одного підрозділу міграційної служби до іншого.

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