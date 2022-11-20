Ожеледиця, мокрий сніг та дощ: ДСНС попереджає про негоду в багатьох областях

Листопад, 20 в 15:30

В Україні у понеділок, 21 листопада, усюди, крім південних та південно-східних областей, очікується ожеледиця на дорогах.

Крім того, вдень у Київській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях та місті Києві прогнозують значний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Через це рятівники оголосили про жовтий, І рівень небезпеки.

Зараз дивляться