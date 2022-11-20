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Ожеледиця, мокрий сніг та дощ: ДСНС попереджає про негоду в багатьох областях

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ожеледиця, мокрий сніг та дощ: ДСНС попереджає про негоду в багатьох областях
Фото: Pixabay

В Україні у понеділок, 21 листопада, усюди, крім південних та південно-східних областей, очікується ожеледиця на дорогах.

Крім того, вдень у Київській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях та місті Києві прогнозують значний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Через це рятівники оголосили про жовтий, І рівень небезпеки.

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– Ускладнення погоди призведе до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. Закликаємо вас бути обережними, особливо під час керування транспортними засобами. За можливості користуйтеся громадським транспортом та утримайтеся від дальніх поїздок, – йдеться у повідомленні.

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