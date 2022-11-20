Листопад, 20 в 13:30

На українському фронті наразі найважчі бої тривають на Донецькому напрямку, біля Бахмута зокрема. Ворог намагається вийти на адмінкордони області.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військовий експерт Антон Міхненко.

Також продовжується наступ Сил оборони на Херсонському на Запорізькому напрямках.

Зараз дивляться

На думку Міхненка, Бахмут цікавить росіян із політичною метою.

Окупанти втратили єдиний обласний центр, який досить довго утримували – це Херсон. Також ворог втратив значну територію на Харківщині. Всі ці втрати впливають на рішення військово-політичного керівництва РФ.

– Вони мусять щось давати в інформаційному просторі. Якось пояснювати населенню, чому відбуваються відступи, чому програють на різних напрямках. Тому їм важливо показати хоча б якісь досягнення, – розповів Міхненко.

Територіально Бахмут важливий для росіян, бо через нього проходить низка транспортних шляхів. Проте доцільність проведення там воєнної операції у тому масштабі, як це роблять окупанти, на межі з абсурдом, наголошує експерт.

За його словами, немає жодної доцільності для РФ кидати на Бахмутський напрямок таку кількість своїх військових, які стають там просто гарматним м’ясом. І це ще один приклад того, як Росія зневажливо ставиться до свого особового складу.

Карта бойових дій біля Бахмута

Щодо боїв у зимовий період, то Міхненко вважає, що активних дій не буде, бо погодні умови внесуть свої корективи.

Раніше військовий Андрій Іллєнко розповів, що на Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Окупанти намагаються вести штурмові дії вдень та вночі. За його словами, біля Бахмута все завалено трупами, втрати у росіян значні.