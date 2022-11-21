Листопад, 21 в 21:27

У вівторок, 22 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

– Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність, – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

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Укренерго не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що українцям доведеться жити у режимі відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Він зазначив, що існують також інші прогнози розвитку ситуації, проте все залежить від атак Росії.