Листопад, 21 в 12:38

З початком повномасштабної війни тисячі чоловіків та жінок вступили до лав територіальної оборони, аби захищати свої міста від навали ворога.

Саме підрозділи тероборони допомагали військовим ЗСУ у звільненні Київської, Харківської та Сумської областей та стримували ворога у Маріуполі.

Факти ICTV дізнавалися, чи передбачена ротація для бійців територіальної оборони та як вона відбувається.

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Бійці тероборони на полі бою

На початку травня 2022 року Верховна Рада дозволила територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

Відповідні зміни до Закону Про основи національного спротиву щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних дій було прийнято парламентом.

Тобто роль територіальної оборони є подібною до ролі українського війська. Фактично зміни закону означають, що підрозділи тероборони стають повноцінними бойовими одиницями, які здатні самостійно виконувати поставлені бойові завдання.

Водночас бійців територіальної оборони не можна вважати бійцями ЗСУ. Їх головна відмінність у меті:

для ЗСУ – оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності;

для ТрО – підвищення обороноздатності держави, надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного спротиву.

Втім, підрозділи територіальної оборони можуть відправляти в зону ведення бойових дій та давати їм бойові завдання. Відповідно, бійці тероборони підпорядковуються Командуванню ЗСУ через командувача сил територіальної оборони.

Бійці тероборони, так само як і ЗСУ, мають право на ротацію та відпустку зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Ротація тероборони: як відбувається

Ротація – це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів чи військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах, через певний час.

Оскільки учасники ТрО беруть участь у бойових завданнях та відправляються в райони ведення воєнних дій, вони підлягають під ротацію.

Ротація широко практикується в умовах ведення бойових дій, проте будь-яка інформація про порядок та періоди ротації закрита.

Рішення про ротацію приймається за мобілізаційними планами командуванням ЗСУ. Тобто, коли командування ЗСУ приймає рішення про ротацію підрозділу ТрО, інформація передається командувачу сил територіальної оборони.

Оскільки інформація про ротацію закрита, учасник ТрО має право особисто звертатися до керівництва своєї військової частини та командувача тероборони, та зʼясувати це питання.

Терміни ротації встановлює командування Збройних сил України згідно з потребами та відповідними завданнями військових підрозділів.

Крім того, підрозділи тероборони, які не беруть участь у бойових діях, можуть бути відрядженими для тимчасового заміщення посад у військових частинах, задіяних у веденні воєнних дій.

Після виконання бойових завдань тероборона повертається до місць проходження служби, з яких була направлена у відрядження.

Фото: АрміяInform