Чи зараховуватимуть час у полоні до страхового стажу — пояснює ПФУ
Рідні військових, які потрапили в полон, часто шукають відповіді на безліч питань. Одне з таких — як зараховується за законом час у полоні.
Чи зараховуватимуть час у полоні у страховий стаж — читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Час у полоні та страховий стаж
Якщо українця забрали у полон, то цей час за законом зарахують у страховий стаж.
Про це написали у ПФУ. Таке правило передбачає Закон України № 2010-ІХ Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей.
Такий закон набув чинності нещодавно, 19 листопада.
Згідно з ним, виплати будуть нараховуватися з держбюджету.
Полоненому будуть нараховуватись внески весь час, поки він у полоні, і здійснюватимуться протягом шести місяців після того, як людину звільнять.
Цей час зараховують до стажу для того, щоб призначити пенсію за віком. Період, коли людина була у полоні, будуть зараховувати до стажу роботи у шкідливих умовах (завдяки чому можна буде отримувати пільгову пенсію).