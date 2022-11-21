Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Чи зараховуватимуть час у полоні до страхового стажу — пояснює ПФУ

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Полонені
Фото: Unsplash

Рідні військових, які потрапили в полон, часто шукають відповіді на безліч питань. Одне з таких — як зараховується за законом час у полоні.

Чи зараховуватимуть час у полоні у страховий стаж — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Час у полоні та страховий стаж

Якщо українця забрали у полон, то цей час за законом зарахують у страховий стаж.

Зараз дивляться

Про це написали у ПФУ. Таке правило передбачає Закон України № 2010-ІХ Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей.

Такий закон набув чинності нещодавно, 19 листопада.

Згідно з ним, виплати будуть нараховуватися з держбюджету.

Полоненому будуть нараховуватись внески весь час, поки він у полоні, і здійснюватимуться протягом шести місяців після того, як людину звільнять.

Цей час зараховують до стажу для того, щоб призначити пенсію за віком. Період, коли людина була у полоні, будуть зараховувати до стажу роботи у шкідливих умовах (завдяки чому можна буде отримувати пільгову пенсію).

Читайте
Як дізнатися страховий стаж онлайн – інструкція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка