Листопад, 21 в 15:58

Рідні військових, які потрапили в полон, часто шукають відповіді на безліч питань. Одне з таких — як зараховується за законом час у полоні.

Чи зараховуватимуть час у полоні у страховий стаж — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Час у полоні та страховий стаж

Якщо українця забрали у полон, то цей час за законом зарахують у страховий стаж.

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Про це написали у ПФУ. Таке правило передбачає Закон України № 2010-ІХ Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей.

Такий закон набув чинності нещодавно, 19 листопада.

Згідно з ним, виплати будуть нараховуватися з держбюджету.

Полоненому будуть нараховуватись внески весь час, поки він у полоні, і здійснюватимуться протягом шести місяців після того, як людину звільнять.

Цей час зараховують до стажу для того, щоб призначити пенсію за віком. Період, коли людина була у полоні, будуть зараховувати до стажу роботи у шкідливих умовах (завдяки чому можна буде отримувати пільгову пенсію).