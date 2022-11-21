Листопад, 21 в 17:05

Циклон, який приніс в Україну снігопади та крижані дощі, у вівторок, 22 листопада, залишить територію України, а температура повітря підвищиться, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

– Циклон, на якому прискакав сьогодні до нас святий Михайло, завтра вже піде далі. Тому оці сьогоднішні сніг, мокрий сніг, дощ, льодяний дощ та інші атмосферні дари поступово залишатимуть територію України, – запевняє вона.

За її словами, завтра у більшості регіонів – без опадів, лише на сході та південному сході пройдуть дощі. Водночас ситуація на дорогах буде складною через ожеледицю.

– Температура повітря протягом дня на заході та півночі – від -2 морозу до +3 тепла. На сході та півдні – майже весна, +8 +13 градусів. У центрі: на Вінниччині близько 0, у Кропивницькому з районами та на Черкащині +3 +6 градусів, на Полтавщині та в Дніпрі з районами – до +9 градусів, – розповіла Діденко.

У Києві, за її прогнозами, опади малоймовірні, вночі у столиці -1 -3, вдень близько 0, а на дорогах – слизько.

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Прогноз погоди на 22 листопада від Укргідрометцентру

На сході, у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму завтра очікується дощ. Вночі +4 +9, вдень +7 +12.

На решті території України без опадів. Тільки вночі на півночі та у центрі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Температура повітря протягом доби – від -3 до +2. Вдень в Одеській та Миколаївській областях – до +6 градусів.

Ожеледиця на дорогах – у західних, північних та більшості центральних областей, а на заході вночі – ще й туман, кажуть синоптики.