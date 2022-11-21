Листопад, 21 в 20:00

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Генрі Клюге повідомив, що з початку повномасштабної війни зафіксовано 703 факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни Росією.

– Напади на інфраструктуру охорони здоров’я та енергетики, що продовжуються, означають, що сотні лікарень та медичних закладів більше не працюють у повному обсязі через брак палива, води та електрики для задоволення основних потреб, – заявив він.

Клюге наголосив, що у пологових будинках потрібні інкубатори; банкам крові потрібні холодильники; ліжка інтенсивної терапії потребують вентиляторів; і все це потребує енергії.

Директор Європейського бюро ВООЗ зазначив, що хоче привернути увагу всього світу до цієї ситуації, а також – пропонує “непохитну підтримку ВООЗ Міністерству здоров’я, уряду та українському народу”.

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За його словами, на сьогодні без світла залишилося 10 млн людей – чверть населення України. І при цьому прогнозується, що у багатьох частинах Української держави температура повітря взимку може опуститись до -20 градусів.

– Оскільки сім’ї, що зневірилися, намагаються зігрітися, багато хто буде змушений звернутися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання деревного вугілля або дров, використання генераторів, що працюють на дизельному паливі, або електричних обігрівачів, – сказав Клюге.

Він наголосив, що використання таких методів пов’язане з ризиком для здоров’я, зокрема через вплив токсичних речовин, шкідливих для дітей, літніх та осіб з респіраторними та серцево-судинними захворюваннями.

– Ми очікуємо, що ще 2-3 млн людей покинуть свої будинки у пошуках тепла та безпеки. Вони зіткнуться з проблемами зі здоров’ям, включно з респіраторними інфекціями, такими як Covid-19, пневмонія та грип, а також є серйозний ризик дифтерії та кору серед недостатньо вакцинованих груп населення, – резюмував директор.

Він “наполегливо закликав” створити гуманітарний медичний коридор у всі звільнені та все ще окуповані райони України, щоб ВООЗ та партнери змогли потрапити до людей та надати їм необхідну медичну допомогу та підтримку.