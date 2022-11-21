Листопад, 21 в 9:52

Внутрішньо переміщені особи, які отримують державну допомогу, можуть втратити виплати. Адже уряд відновив перевірки фактичного місця проживання ВПО.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Тобто українців, які мають статус ВПО та отримують державну допомогу, перевірятимуть, чи перебувають вони за фактичним місцем проживання.

Зараз дивляться

Як відбуватиметься перевірка ВПО, до кого приходитимуть насамперед та що робити людині, якої не було вдома – дізнавалися Факти ICTV.

Перевірка ВПО: як відбуватиметься

Перевірку здійснюватимуть вибірково територіальні органи Нацслужби.

– Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам здійснюється територіальними органами Нацсоцслужби шляхом проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається відповідний акт за формою, встановленою Нацсоцслужбою, – йдеться у постанові.

Працівники Нацслужби будуть вибірково обирати адреси, які українці зазначали під час оформлення ВПО, та перевірятимуть, чи справді там проживає ця людина.

Перевірка буде проводитися за рішенням керівника територіального органу Нацсоцслужби відповідно до сформованих списків ВПО з Єдиної інформаційної бази даних.

Як пояснила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, перевірку ВПО запровадили, аби допомога на проживання надавалася тим українцям, які цього дійсно потребують.

– Допомога, яка надається ВПО, це допомога на проживання. Вона є цільовою. Відповідно, коли людина повертається у своє постійне місце проживання, ми розуміємо, що десь залишаються люди, які теж виїжджають. Аби ці кошти були адресно витрачені, є потреба верифікувати їх, дивитися, що відбувається з людьми, – зазначила Жолнович.

Кого перевірятимуть насамперед

Заступник очільниці Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телемарафону зазначив, що перевірку здійснюватимуть за ризикоорієнтованим принципом.

Музиченко пояснює, якщо за однією адресою зареєстровано тисячу внутрішньо переміщених осіб, виникає запитання, чи можуть вони фізично там жити.

– Законодавство передбачає, що ВПО після того, як вони зареєструвалися за певним місцем проживання, повинні інформувати про те, коли вони повертаються додому або змінюють місце проживання. З огляду на те, що до нас надходить доволі велика кількість звернень від правоохоронних органів, що частина з ВПО не присутня за місцем фактичного перебування, власне, і було передбачено проведення такої системи перевірок, – сказав Музиченко.

За його словами, за результатами проведення перевірки складається акт – чи є людина на місці.

Що робити людині, якої не було вдома

У разі відсутності людини за зазначеним місцем проживання їй залишатимуть повідомлення про необхідність прийти в територіальний орган соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів.

– Безумовно, вона могла піти до лікаря чи на базар. Тут залишається повідомлення про те, що така людина має у 10-денний термін звернутися до органу соціального захисту населення, де вона зареєструвалася як ВПО. Якщо людина проходить ідентифікацію, питань немає, вона продовжує отримувати свої виплати, – наголосив Музиченко.

Але якщо ВПО не прийшла в орган соцзахисту протягом 10 днів, виплати державної допомоги на проживання в розмірі 2 000 грн на дорослу людину та 3 000 грн на дитину чи особу з інвалідністю припиняють із наступного місяця.

Якщо ж людина не змогла з’явитися з вагомих причин, вона може знову звернутися для призначення виплат ВПО.