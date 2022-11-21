Як отримати 5 тис. грн дітям-сиротам війни: покрокова інструкція
Багато дітей через повномасштабне вторгення Росії в Україну втратили батьків. Для того, щоб фінансово підтримати сиріт, Фонд Климентія Шептицького буде виплачувати 5 тис. грн неповнолітнім українцям. Про це повідомляє сам Фонд Шептицького.
Як отримати фінансову підтримку — читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Умови отримання виплат
Діти-сироти можуть отримати допомогу в 720 злотих (5 700 грн). Допомогу надає канцелярія прем’єр-міністра Республіки Польща, яка створила фонд Шептицького.
Після подання заяви, за 10 днів після позитивної відповіді від фонду вам перерахують кошти на банківський рахунок.
Це — єдиний спосіб отримання допомоги. Заявка приймається до 30 листопада включно. Її надсилає офіційний опікун дитини.
Як оформити виплати дітям-сиротам: інструкція покроково
- Для того, щоб податися на виплати, зайдіть на сайт фонду Шептицького;
- заповніть відповідну форму;
- у ній є 27 пунктів для отримання допомоги.
Документи для отримання 5 тис. грн
- Відскануйте паспорт опікуна (сторінки, де є фото і персональні дані);
- свій паспорт (дитини, яка буде отримувати кошти);
- зробіть скан-копії свідоцтва про народження дитини;
- зробіть скани свідоцтв про смерть тата і мами.
Що робити, якщо свідоцтва про смерть батьків немає
- Зробіть скан-копію документа про те, що батьки зникли;
- відскануйте документ людини, яка взяла дитину під опіку. В ньому має бути інформація про те, що особа встановила опіку над сиротою.
У заявці потрібно прикріпити всі ці документи, інакше виплати на рахунок не здійснять. Якщо якогось документа зі списку немає, потрібно звернутися за консультацією до предствника фонду Оксани Походи +38 (093) 213-76-96.