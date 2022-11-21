Як отримати посвідчення на повернення в Україну з РФ — пояснює експерт
Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців, розпорошивши людей по своїй території та забравши у багатьох документи.
Однак це не завадить їм повернутися в Україну. Що потрібно для того, аби отримати посвідчення на повернення в Україну з РФ — читайте в матеріалі.
Посвідчення оформлюватимуть підрозділи Державної міграційної служби.
Адвокат Джамал Стаценко розповів, що ДМС оформлятиме посвідчення особи на повернення в Україну без присутності людини. Для цього у міграційну службу потрібно звернутися рідним цієї людини:
- батькам;
- одному з подружжя;
- повнолітній дитині;
- рідному брату або сестрі;
Посвідчення готують безкоштовно за тиждень. Термін дії – до 90 днів.
Для оформлення заявки можна зателефонувати до гарячої лінії Мінреінтеграції: 15-48.
Документ оформлятимуть тим людям, про яких є дані у Єдиному державному демографічному реєстрі. Дітям готують посвідчення без інформації у реєстрі.
Якщо у такої людини немає сім’ї в Україні, то їй потрібно самій зателефонувати або написати до підрозділу ДМС.