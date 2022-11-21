Листопад, 21 в 14:12

Росія примусово депортувала понад 1,6 млн українців, розпорошивши людей по своїй території та забравши у багатьох документи.

Однак це не завадить їм повернутися в Україну. Що потрібно для того, аби отримати посвідчення на повернення в Україну з РФ — читайте в матеріалі.

Посвідчення оформлюватимуть підрозділи Державної міграційної служби.

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Адвокат Джамал Стаценко розповів, що ДМС оформлятиме посвідчення особи на повернення в Україну без присутності людини. Для цього у міграційну службу потрібно звернутися рідним цієї людини:

батькам;

одному з подружжя;

повнолітній дитині;

рідному брату або сестрі;

Посвідчення готують безкоштовно за тиждень. Термін дії – до 90 днів.

Для оформлення заявки можна зателефонувати до гарячої лінії Мінреінтеграції: 15-48.

Документ оформлятимуть тим людям, про яких є дані у Єдиному державному демографічному реєстрі. Дітям готують посвідчення без інформації у реєстрі.

Якщо у такої людини немає сім’ї в Україні, то їй потрібно самій зателефонувати або написати до підрозділу ДМС.