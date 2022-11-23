Листопад, 22 в 23:57

Тотальний енергетичний “апокаліпсис” в Україні, тобто дуже тривалі відключення світла, є малоймовірним.

Таку думку висловив в ефірі загальнонаціонального телемарафону гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Він уточнив, що російські окупанти хотіли досягнути блекауту в Україні ще в жовтні, однак їм це не вдалося.

Зараз дивляться

– На мою думку, енергетичний апокаліпсис, тотальні відключення на якісь дуже-дуже довгі проміжки часу малоймовірні. Тому що російські терористи розраховували, що вже 11-12 жовтня в нас настане цей апокаліпсис. Але вже сьогодні 22 листопада. Так, ми десь без світла, але тотальної руйнації (енергосистеми України, – Ред.) немає… На мій погляд, тотальна руйнація неможлива, – наголосив Коваленко, коментуючи можливі наслідки нових ракетних атак РФ.

За його словами, держава, влада й енергетики мають план на різні варіанти пошкоджень енергосистеми, зокрема й для найскладнішого сценарію.

Сам Коваленко виділив три можливі сценарії подальшого розвитку подій:

1. Базовий: він можливий, якщо не буде нових обстрілів РФ і суттєвих пошкоджень електромереж. Тоді дефіцит потужності генерації електроенергії буде більш рівномірно розподілений по країні. І відключення світла не так сильно битимуть по конкретних містах та областях.

2. У разі нових обстрілів та пошкоджень енергосистеми можливі більш тривалі відключення: на 4-6 годин і більше.

3. Якщо нових ракетних атак РФ і пошкоджень інфраструктури не буде, а українська генерація електрики, недоступна з початку повномасштабної війни, повернеться в енергосистему України, тоді відключення світла зійдуть нанівець.

Сергій Коваленко повторив свій попередній прогноз, що, українцям швидше за все доведеться жити в режимі відключень електрики до кінця березня – початку квітня.

Коментуючи стан енергомереж по країні, гендиректор YASNO заявив, що ситуація досить складна по всій Україні, і про повну стабілізацію та відновлення енергосистеми говорити ще зарано. Зараз головне завдання – втримати енергосистему під контролем і не допустити повних відключень світла.

Найскладніша ситуація з постачанням електрики на деокупованих територіях України, а також у населених пунктах біля лінії фронту.

– Якщо ж говорити про тилові міста, то в першу чергу можна відзначити, що постраждав Київ та область і Одещина, – додав Коваленко.

Як поінформував сьогодні голова Укренерго Володимир Кудрицький, після атаки РФ 15 листопада в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС, ГЕС та вузлових підстанцій.