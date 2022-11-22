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Факти / Україна / Суспільство

У Києві 22 листопада електроенергія буде за графіком

Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Києві 22 листопада електроенергія буде за графіком
Фото: Pexels

22 листопада у Києві, як і в усій Україні, застосовуються графіки погодинних відключень, повідомляє Укренерго.

Щоб дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень – почніть вводити адресу українською мовою.

Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по 3-4 години.

Зараз дивляться

Світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин. Опубліковані три черги відключень не означають, що електроенергії не буде протягом усіх часових проміжків.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Читайте: Як зарядити телефон без світла – п’ять дієвих способів

Графік відключення світла у Києві для групи 1

Відключення світла 1 група

Графік відключення світла у Києві для групи 2

Відключення світла 2 група

Графік відключення світла у Києві для групи 3

Відключення світла 3 група

На сайті Yasno працює оновлений спрощений графік відключення світла в Києві.

Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня.

Також графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання електроенергії допомагає мінімізувати навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

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Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.

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