Листопад, 22 в 7:42

22 листопада у Києві, як і в усій Україні, застосовуються графіки погодинних відключень, повідомляє Укренерго.

Щоб дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні або планові відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень – почніть вводити адресу українською мовою.

Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Yasno, світло мають вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по 3-4 години.

Зараз дивляться

Світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин. Опубліковані три черги відключень не означають, що електроенергії не буде протягом усіх часових проміжків.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Читайте: Як зарядити телефон без світла – п’ять дієвих способів

Графік відключення світла у Києві для групи 1

Графік відключення світла у Києві для групи 2

Графік відключення світла у Києві для групи 3

На сайті Yasno працює оновлений спрощений графік відключення світла в Києві.

Достатньо просто ввести адресу в рядок пошуку, після чого з’явиться час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня.

Також графіки стабілізаційних відключень електроенергії можна переглянути на сайті ДТЕК за посиланням.

Світло в Україні відключають через значні руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Зменшення споживання електроенергії допомагає мінімізувати навантаження на систему і, відповідно, швидше її полагодити.

Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.