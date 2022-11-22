Високоточні та потужні: що відомо про ракети TLRG-230, які Туреччина передала Україні
Українська армія отримала на озброєння високоточні ракети TRLG-230. Про це повідомляють аналітики Oryx, які стежать за постачанням озброєння для ЗСУ від партнерів.
За даними аналітиків, Туреччина ще влітку передала Україні партію ракет TLRG-230 та Sungur IIR, наземне обладнання РЕБ та обладнання для безпілотників Bayraktar TB2.
Що відомо про турецькі ракети TLRG-230, а також про їхні технічні характеристики, дізнавалися Факти ICTV.
Ракета TLRG-230: що відомо та особливості
Це ракета класу земля-земля. Запуск відбувається з артилерійської системи ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) або інших платформ із сумісними інтерфейсами.
TLRG-230 розроблена турецькою компанією Roketsan, її дальність польоту становить 70 км, а система наведення працює по лазерному променю.
– Це високоточний реактивний снаряд, який використовує як інерційну навігаційну систему (ІНС), лазерну головку самонаведення, так і GPS. Завдяки цій комбінації відхилення ракети від цілі може становити до 10 м. З урахуванням ефективного радіуса вибуху 55 м відхилення помірно незначне, – пише у своєму Telegram-каналі військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко.
Коваленко додає, що у ракет TRLG-230 є цікава функція як для реактивного снаряда – вони можуть вражати рухомі цілі.
– Бойова частина може бути споряджена не тільки вибуховою речовиною, але й являти собою осколково-фугасну БЧ, або орієнтовану на вражаючі елементи, – додає експерт.
Ще у серпні 2020 року проходили випробування ракети, тоді її запускали з мобільної пускової установки на суходолі. Ракета успішно вразила ціль, яка була розташована на воді.
Для наведення TLRG-230 можна використовувати безпілотник чи наземну станцію підсвічування. Головною відмінністю TLRG-230 від інших ракет є наявність цілевказання по лазерному променю.
Як зазначають розробники, ракета TR LG-230 забезпечує точну та ефективну вогневу міць на високопріоритетних об’єктах у радіусі 20-70 км.
TRLG-230 призначені для ліквідації наземних рухомих та нерухомих цілей. Наприкінці траєкторії польоту застосовується напівактивне самонаведення ракет на цілі за відбитими від них випромінюваннями.
Потенційними цілями ракет можуть бути:
- Артилерія та системи ППО.
- Радіолокаційні станції.
- Логістичні об’єкти.
До головних особливостей TLRG-230 варто віднести:
- Перевірена у бою.
- Підготовка до запуску здійснюється за лічені хвилини.
- Здатна точно визначити ціль.
- Низькі побічні збитки.
- Здатна до високоточного удару.
- Ракету легко транспортувати та зберігати.
- Здатна вражати пріоритетні цілі.
Технічні характеристики
- Калібр – 230 мм
- Вага – 210 кг
- Вага бойової частини – 42 кг
- Ефективний радіус бойової частини – до 55 м
- Діапазон ураження – 20-70 км
- Тип вибухового запобіжника – точкова детонація та близькість (необов’язково)
- Керівництво – GPS, допомога INS, лазерний шукач
Фото: Roketsan