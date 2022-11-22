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Факти / Україна / Суспільство

Високоточні та потужні: що відомо про ракети TLRG-230, які Туреччина передала Україні

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Ракета TRLG-230

Українська армія отримала на озброєння високоточні ракети TRLG-230. Про це повідомляють аналітики Oryx, які стежать за постачанням озброєння для ЗСУ від партнерів.

За даними аналітиків, Туреччина ще влітку передала Україні партію ракет TLRG-230 та Sungur IIR, наземне обладнання РЕБ та обладнання для безпілотників Bayraktar TB2.

Що відомо про турецькі ракети TLRG-230, а також про їхні технічні характеристики, дізнавалися Факти ICTV.

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Ракета TLRG-230: що відомо та особливості

Це ракета класу земля-земля. Запуск відбувається з артилерійської системи ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) або інших платформ із сумісними інтерфейсами.

TLRG-230 розроблена турецькою компанією Roketsan, її дальність польоту становить 70 км, а система наведення працює по лазерному променю.

– Це високоточний реактивний снаряд, який використовує як інерційну навігаційну систему (ІНС), лазерну головку самонаведення, так і GPS. Завдяки цій комбінації відхилення ракети від цілі може становити до 10 м. З урахуванням ефективного радіуса вибуху 55 м відхилення помірно незначне, – пише у своєму Telegram-каналі військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко.

Коваленко додає, що у ракет TRLG-230 є цікава функція як для реактивного снаряда – вони можуть вражати рухомі цілі.

– Бойова частина може бути споряджена не тільки вибуховою речовиною, але й являти собою осколково-фугасну БЧ, або орієнтовану на вражаючі елементи, – додає експерт.

Ракета TRLG-230

Фото: Roketsan

Ще у серпні 2020 року проходили випробування ракети, тоді її запускали з мобільної пускової установки на суходолі. Ракета успішно вразила ціль, яка була розташована на воді.

Для наведення TLRG-230 можна використовувати безпілотник чи наземну станцію підсвічування. Головною відмінністю TLRG-230 від інших ракет є наявність цілевказання по лазерному променю.

Як зазначають розробники, ракета TR LG-230 забезпечує точну та ефективну вогневу міць на високопріоритетних об’єктах у радіусі 20-70 км.

TRLG-230 призначені для ліквідації наземних рухомих та нерухомих цілей. Наприкінці траєкторії польоту застосовується напівактивне самонаведення ракет на цілі за відбитими від них випромінюваннями.

Потенційними цілями ракет можуть бути:

  • Артилерія та системи ППО.
  • Радіолокаційні станції.
  • Логістичні об’єкти.

До головних особливостей TLRG-230 варто віднести:

  • Перевірена у бою.
  • Підготовка до запуску здійснюється за лічені хвилини.
  • Здатна точно визначити ціль.
  • Низькі побічні збитки.
  • Здатна до високоточного удару.
  • Ракету легко транспортувати та зберігати.
  • Здатна вражати пріоритетні цілі.

Технічні характеристики

Ракета TRLG-230

Фото: Roketsan

  • Калібр – 230 мм
  • Вага – 210 кг
  • Вага бойової частини – 42 кг
  • Ефективний радіус бойової частини – до 55 м
  • Діапазон ураження – 20-70 км
  • Тип вибухового запобіжника – точкова детонація та близькість (необов’язково)
  • Керівництво – GPS, допомога INS, лазерний шукач
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Фото: Roketsan

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