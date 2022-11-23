Листопад, 23 в 14:54

Велика Британія надасть Україні черговий пакет військової допомоги. Цього разу ЗСУ отримають британські гелікоптери Sea King.

Британія вперше передає три вертольоти Sea King, один з яких вже прибув в Україну. Що відомо про британські вертольоти Sea King та про їх технічні характеристики, читайте в нашому матеріалі.

Sea King в Україні: що відомо

Деталі постачання нового пакету допомоги розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час свого виступу в Осло. Про це повідомляє видання BBC News.

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Воллес також розповів, що за останні шість тижнів українські екіпажі проходили навчання у Британії та вчилися керувати та обслуговувати ці гелікоптери.

За словами Воллеса, Sea King допоможуть українським військовим виконувати пошукові та рятувальні місії.

Також Бен Воллес повідомив, що Велика Британія надасть Україні додатково 10 тис. артилерійських снарядів. За словами міністра, така допомога дозволить убезпечити нещодавно звільнені території.

Наразі достеменно невідомо, якого саме типу вертольоти передані Україні. Втім, раніше Sea King використовувалися у Королівських ПС та Королівському ВМФ. Останній борт був знятий з експлуатації ВМФ Великої Британії у 2018 році.

У Королівському флоті перебували борти, виготовлені компанією Westland Helicopters. Тому ймовірно, в Україну направили вертольоти Westland WS-61 Sea King.

Westland WS-61 Sea King: що це за вертоліт

Це британська ліцензована версія американського Sikorsky S-61, побудована компанією Westland Helicopters.

Sikorsky S-61 Sea King – це американський вертоліт-мисливець за субмаринами, спроєктований та побудований Sikorsky Aircraft. Видатним у конструкції було те, що це перший у світі вертоліт-амфібія та один з перших гвинтокрилих мисливців за субмаринами з турбованими двигунами.

Компанія Westland Helicopters мала ліцензійну угоду з Sikorsky Aircraft, що дозволяє їй будувати вертольоти Sikorsky. Втім, після першого польоту Sea King у 1969 році, Westland розпочала незалежний розвиток свого вертольота, інтегруючи значну частину компонентів від британських постачальників.

Westland Sea King значно відрізняється від американської версії. Перш за все, двигунами Rolls-Royce Gnome, британськими системами протичовнової оборони та повністю комп’ютеризованою системою управління польотом.

Попри те, що ці два гвинтокрили дуже схожі за зовнішнім виглядом, британський Sea King має зовсім інші характеристики, ніж Sikorsky.

Westland WS-61 Sea King є набагато автономнішим, може працювати поодинці, координуватися з іншими літаками або надводними суднами. Крім того, вертоліт має пошуковий радар.

Sea King був насамперед призначений для виконання протичовнових бойових завдань (ASW). А транспортна версія Sea King, відома як Commando, була розроблена Westland для обслуговування в якості транспортного засобу військ.

Літак Westland Sea King адаптований для численних ролей та має чимало модифікацій. Наприклад, спеціальна пошуково-рятувальна версія HAR3 була розроблена для пошуково-рятувальних сил Королівських ВПС.

Цей варіант Sea King був введений в експлуатацію у 1978 році, щоб замінити Westland Whirlwind HAR.10. Sea King HAR3A мали оновлені системи, включаючи цифрову навігаційну систему та більш сучасну авіоніку.

Технічні характеристики