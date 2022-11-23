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Енергосистему України відновлять у найближчі 24 години – ЗМІ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Енергосистему України відновлять у найближчі 24 години – ЗМІ
Фото: Pixabay

Українська енергетична система відновить роботу “максимум завтра”.

Про це виданню Forbes Україна розповів топменеджер великої енергетичної компанії на умовах анонімності.

В Офісі президента України також заявили, що енергетичну систему вже підіймають, хоча є технічні нюанси.

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Сьогодні, 23 листопада, російська армія здійснила черговий масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України. Окупанти випустили понад 70 ракет – 51 наші сили ППО збили. Є потрапляння в обʼєкти інфраструктури в Києві, Львові, Вінниці, Кривому Розі.

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх українських АЕС, більшості теплових та гідроелектростанцій. Більшість споживачів залишилися без світла. У населених пунктах зникло водо- та теплопостачання.

Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що наразі по всій країні відкрили понад 800 пунктів незламності, де можна зігрітися та підживити мобільні телефони. Фахівці Укренерго працюють над відновленням електропостачання в усіх регіонах. Попередньо, зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію.

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Джерело: Forbes Україна
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