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Факти / Україна / Суспільство

Колишній моссадівець Десятник розповів, як воює разом з депутатом із Дніпра Русланом Красновим

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Колишній моссадівець Десятник розповів, як воює разом з депутатом із Дніпра Русланом Красновим

Незламний характер українських військових не дає окупантам жодного шансу на просування у Бахмутському напрямку. Навіть попри навалу, за допомогою якої ворог хоче захопити Бахмут.

Про це в ефірі ТРК Київ заявив підполковник ГУР, а у минулому командир одного з підрозділів спецпризначення Моссаду Денис Десятник.

– Тут стоять такі хлопці, які готові стояти на смерть та не пустити ворога. Нещодавно познайомився з хлопцем одним. Він із Сил спеціальних операцій – Руслан Краснов. Молодий хлопець, але мене дуже здивував. Готовий битися та б’ється до кінця, – сказав Десятник.

Підтвердженням слів Десятника є знімок в Instagram, на якому він з побратимами перебуває у Бахмуті. На фото є Краснов.

Зараз дивляться

Денис Десятник та Руслан Краснов

Сьогодні вони разом захищають і місто, і місцевих жителів, які залишилися попри постійні обстріли артилерії. За словами Десятника, це переважно літні люди.

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