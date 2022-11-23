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Факти / Україна / Суспільство

Школи та садочки Києва працюватимуть 24 листопада – Кличко

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Школи та садочки Києва працюватимуть 24 листопада – Кличко
Фото: Depositphotos

Школи та садочки Києва будуть працювати у четвер, 24 листопада.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація із посиланням на мера Віталія Кличка.

За його словами, школи працюватимуть у змішаному форматі як офлайн, так і дистанційно. Садочки працюватимуть в очному режимі.

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Батьки самостійно прийматимуть рішення про те, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.

Також розроблено алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання. Керівництво навчальних закладів оперативно інформуватиме батьків у разі зміни режиму роботи.

Мер Києва Віталій Кличко вкотре просить мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Джерело: КМДА
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