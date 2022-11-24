У знеструмлених районах Києва про тривогу сповіщатимуть гучномовці
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У знеструмлених районах Києва про повітряну тривогу сповіщатимуть за допомогою гучномовців патрульних та рятувальників.
Про це повідомляє пресцентр Київської міської військової адміністрації (КМВА).
У КМВА наголошують, що не варто ігнорувати такі оповіщення і в разі повідомлення про повітряну тривогу треба негайно йти в укриття.
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– Тих, хто має доступ до мережі інтернет та в будинках, де забезпечене електропостачання, просимо і надалі орієнтуватись на сигнали сирен та офіційні повідомлення міської влади, – наголосили в міській адміністрації.
Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що наразі столицю заживлено, триває підключення критичної інфраструктури. Далі – споживачі.