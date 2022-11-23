В ОПУ сподіваються, що світло в містах почне з’являтися вранці
В Офісі президента розповіли, що енергетики працюють над відновленням електропостачання в регіонах, а рятувальники розгорнули вже понад 800 пунктів незламності.
Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.
За його словами, пройшла оперативна нарада з очільниками областей та міст, представниками ДСНС, Міненерго, Мінрегіону, Мінекономіки та Нацбанку, де обговорювали найголовніше питання – робота з відновлення електропостачання.
Крім того, обговорили оперативне розгортання пунктів незламності ()місця, де можна зігрітися, підзарядити телефони тощо.
– Станом на зараз рятувальники розгорнули вже понад 800 пунктів незламності. Буквально в найближчі години запрацюють додаткові стаціонарні пункти незламності, – наголосив Кирило Тимошенко.
Фахівці Укренерго працюють над відновленням електропостачання в усіх регіонах, проте темпи різні – десь треба більше часу.
– Ми сподіваємось, що вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію, – зауважив заступник голови ОПУ.
За словами Кирила Тимошенка, наразі необхідно забезпечити живленням водоканали, ТКЕ, лікарні тощо. Ситуація в країні складна, проте контрольована.
Раніше мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що сьогодні до кінця доби жителі столиці матимуть світло і воду.