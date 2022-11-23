Листопад, 23 в 20:32

В Офісі президента розповіли, що енергетики працюють над відновленням електропостачання в регіонах, а рятувальники розгорнули вже понад 800 пунктів незламності.

Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

За його словами, пройшла оперативна нарада з очільниками областей та міст, представниками ДСНС, Міненерго, Мінрегіону, Мінекономіки та Нацбанку, де обговорювали найголовніше питання – робота з відновлення електропостачання.

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Крім того, обговорили оперативне розгортання пунктів незламності ()місця, де можна зігрітися, підзарядити телефони тощо.

– Станом на зараз рятувальники розгорнули вже понад 800 пунктів незламності. Буквально в найближчі години запрацюють додаткові стаціонарні пункти незламності, – наголосив Кирило Тимошенко.

Фахівці Укренерго працюють над відновленням електропостачання в усіх регіонах, проте темпи різні – десь треба більше часу.

– Ми сподіваємось, що вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію, – зауважив заступник голови ОПУ.

За словами Кирила Тимошенка, наразі необхідно забезпечити живленням водоканали, ТКЕ, лікарні тощо. Ситуація в країні складна, проте контрольована.

Раніше мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що сьогодні до кінця доби жителі столиці матимуть світло і воду.