Листопад, 23 в 16:23

Внаслідок ракетних ворожих обстрілів по обʼєктам енергетичної інфраструктури, у всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення.

Оновлено 23 листопада.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що по електропідстанції у Львівській області було здійснено два ракетних удари.

Зараз дивляться

Наразі Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії.

Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.

Оновлено 16 листопада.

На Львівщині впроваджено графік погодинних відключень.

Погодинні відключення світла допоможуть забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Погодинні відключення світла допоможуть забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

У Львівобленерго зазначили, що такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

До графіку погодинних відключень електроенергії ввійшло 75% клієнтів Львівобленерго. Усіх споживачів поділили на три групи (по 25% у кожній).

Для кожної групи зазначено день та орієнтовний час вимкнення. Переглянути, до якої групи віднесений ваш будинок, можна у спеціальних таблицях:

Або ви можете скористатись спеціальним сервісом. Необхідно лише вказати назву вулиці та номер будинку, і система автоматично покаже, до якої групи вас віднесено.