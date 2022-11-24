Листопад, 24 в 18:13

Після масованої ворожої атаки на енергетичні обʼєкти України, 23 листопада, українці відчули, що таке тотальний блекаут.

По всій Україні запровадили екстрені відключення електроенергії, зникло світло, вода та звʼязок.

Факти ICTV зібрало списки коворкінгів, кавʼярень, аптек, магазинів та АЗС Києва, які працюють під час відключення світла та мають генератори.

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Коворкінги

Українцям, які працюють онлайн, просто необхідний стабільний інтернет та комфортне робоче місце. Коворкінг – ідеальна альтернатива домашньому кабінету, де можна не лише попрацювати, а й випити смачної кави та перекусити.

Під час відключення світла у Києві працюють:

Коворкінг-центр LibTech – а дреса: вул. Антоновича, 180, 15 поверх; г рафік роботи: 9:00-17:00;

вул. Антоновича, 180, 15 поверх; 9:00-17:00; Creative Quarter Magnett – адреса : вул. Велика Васильківська, 137; працюють 24/7;

: вул. Велика Васильківська, 137; 24/7; LIFT99 Kyiv Hub – адреса: вул. Володимирська, 101; графік 24/7;

вул. Володимирська, 101; 24/7; Chicago Coworking – а дреса: вул. Антоновича, 40; графік: Пн-Нд: 8:00-23:00;

вул. Антоновича, 40; Пн-Нд: 8:00-23:00; Creative Quarter Gulliver – адреса: пл. Спортивна, 1а; графік 24/7;

пл. Спортивна, 1а; 24/7; Octo tower – адреса: вул. Мечнікова 5; графік роботи: Пн-пт 9:00-20:30, Нд 10:00-20:30;

вул. Мечнікова 5; Пн-пт 9:00-20:30, Нд 10:00-20:30; Creative State of Arsenal – адреса: вул. Князів Острозьких 8, корпус 7; графік роботи : Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб: 10:00-17:00;

вул. Князів Острозьких 8, корпус 7; : Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб: 10:00-17:00; Освіторія Хаб – адреса: вул. Князів Острозьких, 2 (кол. Московська); графік роботи: ПН-СБ: 09:00-20:00;

вул. Князів Острозьких, 2 (кол. Московська); ПН-СБ: 09:00-20:00; Generator (GNRTR) Coworking – а дреса: вул. Грушевського, 3; графік роботи: Пн-Нд: 9:00–21:00;

вул. Грушевського, 3; Пн-Нд: 9:00–21:00; Mafia – а дреса: вул. Хрещатик, 6; графік роботи: 11:00-22:00;

вул. Хрещатик, 6; 11:00-22:00; Peremoga – адреса: вул. Ярославів Вал, 15; графік роботи: 08:00 – 20:00;

вул. Ярославів Вал, 15; 08:00 – 20:00; Bazis Coworking – адреса: вул. Січових Стрільців, 12; графік роботи: 24/7.

Кавʼярні та ресторани

Якщо вдома вимкнули світло, ви можете прогулятися до кавʼярні, випити смачної кави та поласувати смаколиком.

Під час відключення електроенергії в Києві працюють:

BREW cafe – вул. Саксаганського, 53/80

вул. Саксаганського, 53/80 45 restaurant – вул, Хмельницького, 45Б

вул, Хмельницького, 45Б G.Forte – вул. Богдана Хмельницького, 19-21

вул. Богдана Хмельницького, 19-21 Simona Ristorante – вул. Січових Стрільців, 11

вул. Січових Стрільців, 11 Vero Vero – вул. Іллінська, 18

вул. Іллінська, 18 Cat Coffee And Tea – вул. Межигірська, 55/20

вул. Межигірська, 55/20 Osteria Pantagruel – вул. Лисенка, 1

вул. Лисенка, 1 Ресторан Корчма Тарас Бульба – вул. Пушкінська 2-4/7

вул. Пушкінська 2-4/7 Dogs&Burgers – вул. Хрещатик, 27

вул. Хрещатик, 27 Brewtiful Bar – вул. Лютеранська, 6

вул. Лютеранська, 6 Mocco Boutique Restaurant – вул. Хрещатик, 15/4

вул. Хрещатик, 15/4 Остання Барикада – Майдан Незалежності, 1

Майдан Незалежності, 1 Rockfellow210 – пров. Михайлівський, 10/2

пров. Михайлівський, 10/2 Pesto cafe – м. Майдан Незалежності, ТЦ Globus

м. Майдан Незалежності, ТЦ Globus TeaHouse – вул. Хрещатик, 38 (ЦУМ)

Варто зазначити, що це лише короткий перелік усіх закладів харчування, які працюють під час відключення світла чи мають генератори.

Повний перелік, ви можете переглянути на інтерактивній карті Лун.

Здоровʼя

Аптека №22 Лекфарм 36.6 – вул. Миколи Амосова, 4

вул. Миколи Амосова, 4 Стоматологія PROZHEIKO dental studio – бульвар Дружби Народів, 6-Б

бульвар Дружби Народів, 6-Б Стоматологія Нардент – проспект Науки, 16

проспект Науки, 16 Аптека №29 Лекфарм 36.6 – вул. Володі Дубініна 12/12

вул. Володі Дубініна 12/12 Аптека №1 Лекфарм 36.6 – вул. Антонова, 43

вул. Антонова, 43 ТОВ Клініка Алоє Плюс – вул. Пожарського, 2

вул. Пожарського, 2 Аптека №32 Лекфарм 36.6 – вул. Гната Хоткевича, 10

вул. Гната Хоткевича, 10 Аптека №7 Лекфарм 36.6 – пр-т Маяковського, 26

пр-т Маяковського, 26 Медичний центр Мати та дитина – вул. Макіївська, 8

вул. Макіївська, 8 Медичний центр Берсенєва – вул. Бульварно-Кудрявська, 10-Б

Продуктові магазини

NOVUS – вул. Василя Липківського, 45

вул. Василя Липківського, 45 NOVUS – пр. Валерія Лобановського, 4д

пр. Валерія Лобановського, 4д OKWINE – вул. Бульварно-Кудрявська, 21

вул. Бульварно-Кудрявська, 21 Сільно – вул. Багговутівська вул. 17-20

– вул. Багговутівська вул. 17-20 Фора – вул. Шолуденка 16

вул. Шолуденка 16 Сільно – Ярославська вул, 56а

– Ярославська вул, 56а Галя Балувана – вул. Січових Стрільців, 53

вул. Січових Стрільців, 53 Магазин КОЛО – вул. Глибочицька, 13

вул. Глибочицька, 13 NOVUS – Майдан Незалежності,1, ​ТЦ Глобус 2

Майдан Незалежності,1, ​ТЦ Глобус 2 Фора – вул. Лютеранська, 3

вул. Лютеранська, 3 Фора – просп.Гагаріна Юрія, 2/35

просп.Гагаріна Юрія, 2/35 Продукти TAK SHO – вул. Воскресенська, 18а

– вул. Воскресенська, 18а Напівфабрикати by Dinner’s – вул. Євгена Сверстюка, 19

вул. Євгена Сверстюка, 19 Ашан Чернігівська – вул. Гната Хоткевича, 1Б

вул. Гната Хоткевича, 1Б NOVUS – пл. Слави, 1 (ТЦ Арсенал)

Повний перелік усіх магазинів, дивіться в інтерактивні карті.

АЗС

Навіть коли в Києві вимикають електроенергії, у місті продовжують працювати різні автозаправні станції.

KLO:

вул. Василенко, 3

вул. Гетьмана 27д

вул. Преображенська, 1-А

пр-т Бандери, 29-А

пр-т Шухевича, 11

вул. Камишинська, 4а

вул. Чорновола, 54

ОККО:

пр-т. Перемоги, 59

вул. Святошинська, 34-Б

пр-т. Леся Курбаса, 2-Ж

Наддніпрянське шосе, 10

вул. Нижній Вал, 3

вул. Празька, 18-В

вул. Юрія Іллєнка , 48-а

WOG:

вул.Севастопольська площа, 5

вул. Заводська, 72

вул. Електриків, 32а

пр-т. Науки, 49

вул. Сім’ї Сосніних, 17-А

пр-т. Академіка Глушкова, 8в

пр-т. Перемоги, 11 Б

UPG:

пр-т. Правды, 47

Дарницький р-н, вул. Затишна, 3

вул.Канальна, 7

Socar: