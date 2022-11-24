Кав’ярні, магазини, коворкінги та АЗС Києва, які працюють при відключенні світла – список
Після масованої ворожої атаки на енергетичні обʼєкти України, 23 листопада, українці відчули, що таке тотальний блекаут.
По всій Україні запровадили екстрені відключення електроенергії, зникло світло, вода та звʼязок.
Факти ICTV зібрало списки коворкінгів, кавʼярень, аптек, магазинів та АЗС Києва, які працюють під час відключення світла та мають генератори.
Коворкінги
Українцям, які працюють онлайн, просто необхідний стабільний інтернет та комфортне робоче місце. Коворкінг – ідеальна альтернатива домашньому кабінету, де можна не лише попрацювати, а й випити смачної кави та перекусити.
Під час відключення світла у Києві працюють:
- Коворкінг-центр LibTech – адреса: вул. Антоновича, 180, 15 поверх; графік роботи: 9:00-17:00;
- Creative Quarter Magnett – адреса: вул. Велика Васильківська, 137; працюють 24/7;
- LIFT99 Kyiv Hub – адреса: вул. Володимирська, 101; графік 24/7;
- Chicago Coworking – адреса: вул. Антоновича, 40; графік: Пн-Нд: 8:00-23:00;
- Creative Quarter Gulliver – адреса: пл. Спортивна, 1а; графік 24/7;
- Octo tower – адреса: вул. Мечнікова 5; графік роботи: Пн-пт 9:00-20:30, Нд 10:00-20:30;
- Creative State of Arsenal – адреса: вул. Князів Острозьких 8, корпус 7; графік роботи: Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб: 10:00-17:00;
- Освіторія Хаб – адреса: вул. Князів Острозьких, 2 (кол. Московська); графік роботи: ПН-СБ: 09:00-20:00;
- Generator (GNRTR) Coworking – адреса: вул. Грушевського, 3; графік роботи: Пн-Нд: 9:00–21:00;
- Mafia – адреса: вул. Хрещатик, 6; графік роботи: 11:00-22:00;
- Peremoga – адреса: вул. Ярославів Вал, 15; графік роботи: 08:00 – 20:00;
- Bazis Coworking – адреса: вул. Січових Стрільців, 12; графік роботи: 24/7.
Кавʼярні та ресторани
Якщо вдома вимкнули світло, ви можете прогулятися до кавʼярні, випити смачної кави та поласувати смаколиком.
Під час відключення електроенергії в Києві працюють:
- BREW cafe – вул. Саксаганського, 53/80
- 45 restaurant – вул, Хмельницького, 45Б
- G.Forte – вул. Богдана Хмельницького, 19-21
- Simona Ristorante – вул. Січових Стрільців, 11
- Vero Vero – вул. Іллінська, 18
- Cat Coffee And Tea – вул. Межигірська, 55/20
- Osteria Pantagruel – вул. Лисенка, 1
- Ресторан Корчма Тарас Бульба – вул. Пушкінська 2-4/7
- Dogs&Burgers – вул. Хрещатик, 27
- Brewtiful Bar – вул. Лютеранська, 6
- Mocco Boutique Restaurant – вул. Хрещатик, 15/4
- Остання Барикада – Майдан Незалежності, 1
- Rockfellow210 – пров. Михайлівський, 10/2
- Pesto cafe – м. Майдан Незалежності, ТЦ Globus
- TeaHouse – вул. Хрещатик, 38 (ЦУМ)
Варто зазначити, що це лише короткий перелік усіх закладів харчування, які працюють під час відключення світла чи мають генератори.
Повний перелік, ви можете переглянути на інтерактивній карті Лун.
Здоровʼя
- Аптека №22 Лекфарм 36.6 – вул. Миколи Амосова, 4
- Стоматологія PROZHEIKO dental studio – бульвар Дружби Народів, 6-Б
- Стоматологія Нардент – проспект Науки, 16
- Аптека №29 Лекфарм 36.6 – вул. Володі Дубініна 12/12
- Аптека №1 Лекфарм 36.6 – вул. Антонова, 43
- ТОВ Клініка Алоє Плюс – вул. Пожарського, 2
- Аптека №32 Лекфарм 36.6 – вул. Гната Хоткевича, 10
- Аптека №7 Лекфарм 36.6 – пр-т Маяковського, 26
- Медичний центр Мати та дитина – вул. Макіївська, 8
- Медичний центр Берсенєва – вул. Бульварно-Кудрявська, 10-Б
Продуктові магазини
- NOVUS – вул. Василя Липківського, 45
- NOVUS – пр. Валерія Лобановського, 4д
- OKWINE – вул. Бульварно-Кудрявська, 21
- Сільно – вул. Багговутівська вул. 17-20
- Фора – вул. Шолуденка 16
- Сільно – Ярославська вул, 56а
- Галя Балувана – вул. Січових Стрільців, 53
- Магазин КОЛО – вул. Глибочицька, 13
- NOVUS – Майдан Незалежності,1, ТЦ Глобус 2
- Фора – вул. Лютеранська, 3
- Фора – просп.Гагаріна Юрія, 2/35
- Продукти TAK SHO – вул. Воскресенська, 18а
- Напівфабрикати by Dinner’s – вул. Євгена Сверстюка, 19
- Ашан Чернігівська – вул. Гната Хоткевича, 1Б
- NOVUS – пл. Слави, 1 (ТЦ Арсенал)
Повний перелік усіх магазинів, дивіться в інтерактивні карті.
АЗС
Навіть коли в Києві вимикають електроенергії, у місті продовжують працювати різні автозаправні станції.
KLO:
- вул. Василенко, 3
- вул. Гетьмана 27д
- вул. Преображенська, 1-А
- пр-т Бандери, 29-А
- пр-т Шухевича, 11
- вул. Камишинська, 4а
- вул. Чорновола, 54
ОККО:
- пр-т. Перемоги, 59
- вул. Святошинська, 34-Б
- пр-т. Леся Курбаса, 2-Ж
- Наддніпрянське шосе, 10
- вул. Нижній Вал, 3
- вул. Празька, 18-В
- вул. Юрія Іллєнка , 48-а
WOG:
- вул.Севастопольська площа, 5
- вул. Заводська, 72
- вул. Електриків, 32а
- пр-т. Науки, 49
- вул. Сім’ї Сосніних, 17-А
- пр-т. Академіка Глушкова, 8в
- пр-т. Перемоги, 11 Б
UPG:
- пр-т. Правды, 47
- Дарницький р-н, вул. Затишна, 3
- вул.Канальна, 7
Socar:
- вул. Протасів Яр, 15
- пр-т С.Бандери, 36
- пр-т Броварський, 53А
- вул. Богатирська, 1-Е
- вул. Сортувальна, 24