Листопад, 24 в 23:49

Про повномасштабну евакуацію мешканців Києва не йдеться. Проте не виключений варіант, що частину людей можуть вивезти зі столиці до передмість.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону мер Києва Віталій Кличко.

Йдеться про деякі категорії населення: наприклад, про дитячі будинки.

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– У росіян, у цих терористів ключова мета – щоб ми взяли свої валізи і кудись поїхали на Захід, залишили їм країну… Ми їм не потрібні, їм потрібна територія. Такого вони не дочекаються. Про жодну евакуацію зараз не йдеться, але ми розглядаємо можливість того, що частина людей може тимчасово переїхати до передмістя Києва: дитячі будинки, будинки для людей похилого віку. Ми цього не виключаємо. Назвати евакуацією це не можна, а ось тимчасовий переїзд деяких груп населення ми розглядаємо, – зазначив Кличко.

Він наголосив, що станом на зараз про переміщення громадян не йдеться. Проте влада повинна готуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Кличко закликав киян запастися теплим одягом, а також зробити запаси технічної та питної води.

Мер порадив громадянам, які мають будинок у передмісті чи друзів із будинком, де є автономне опалення, водо- та енергопостачання, пожити тимчасово там.

– Якщо у когось із вас є домівка у передмісті Києва, якщо є знайомі чи друзі з будинком, де є піч, тепло, незалежне водопостачання, то було б непогано розраховувати, щоб там тимчасово побути, – заявив Кличко.

Нещодавно Віталій Кличко заявляв, що ця зима може виявитися найгіршою для Києва з часів Другої світової війни. А тому, можливо, “доведеться евакуювати частину міста”.

Станом на вечір 24 листопада близько 60% Києва залишалися без електропостачання. Водночас у всіх районах столиці вдалося відновити водопостачання, проте в деяких споживачів може спостерігатися понижений тиск у системі.