Листопад, 24 в 14:36

На вокзалах та станціях Укрзалізниці пункти незламності у процесі розгортання.

Яка ситуація на залізничному вокзалі у Києві розповів керівник з пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко.

— Станом на зараз вокзали Укрзалізниці працюють як укриття та і як місця для обігріву. Зараз це місця стабільності та незламності. Адже на найбільших станціях та вокзалах розгорнуті пункти обігріву та пункти годування. Наші партнери постачають зараз сендвічі та гарячі супи. Так само є медпункти та дитячі зони.

Він розповів, що у Києві на вокзалі перебувало одночасно до 1 тис. людей у двох залах одночасно.

Зараз дивляться

— Всі пасажири, рейси яких затримуються, ми приводимо сюди: обігріваємо та пригощаємо чаєм і тільки потім пропонуємо, які пересадки можуть у них бути.

Також Шевченко додав, що буде створена кімната для немовлят, де дитина зможе поспати та їй можна буде поміняти підгузки.

На станціях УЗ є зв’язок, пункти підзарядки телефонів, де люди фактично цілодобово заряджають свої гаджети.

Паралельно до енергоживлення є буржуйки, виготовлені Укрзалізницею. Вони надають тепло та можливість підігріти їжу. Вугілля, дрова та буржуйки УЗ заготовила ще з літа.

Станом на зараз у середньому затримуються 70 потягів. Головна причина – відсутність електроенергії, поки замінюють електротяговики на інші тепловози, це займає час.