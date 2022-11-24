Листопад, 24 в 12:10

Попри повномасштабну війну в Україні громадяни продовжували отримати субсидії у 2022 році.

Сфера субсидій поступово пристосовується до умов війни, тому поетапно вводяться нові зміни, функції, порядок оформлення та виплат субсидій.

Як виплачуватимуться субсидії у 2023 році та які зміни чекають на українців – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Призначення та виплата субсидій 2023

У 2023 році призначенням та виплатами субсидій буде займатися Пенсійний фонд України. Такі зміни почали діяти ще з 1 жовтня 2022 року.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №104. Таке рішення ухвалили, щоб виплачувати пільги громадянам, які були вимушені покинути свої домівки через повномасштабну війну.

Згідно з постановою, до 1 грудня діятиме перехідний період, протягом якого органи соціального захисту населення нараховуватимуть субсидії та пільги. Після перехідного періоду усі функції перейдуть до органів ПФУ.

Упродовж цього часу для українців, які вже отримують субсидії, нічого не зміниться, оскільки повноваження та виплатні реєстри від однієї структури до іншої передаватимуть поетапно.

Відповідно, з 1 січня 2023 року Пенсійний фонд і призначатиме, і нараховуватиме, і виплачуватиме субсидії та пільги.

Розмір субсидії 2023

Середній розмір субсидій у 2023 році становитиме 1 700−1 800 грн на місяць, повідомили на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів в порядку контролю.

– У 2023 році на субсидії виділено 37 млрд грн. Ми переконані, що цих коштів вистачить. Відповідно, якщо ми побачимо, що потреба зростає, будемо перерозподіляти всередині бюджетних видатків та додавати кошти, – зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Жолнович додала, що розрахунок субсидії залежить від кожного домогосподарства.

– Субсидії обраховуються, виходячи з доходу за перший, другий квартал, які передують тому кварталу, коли людина звертається. Це обумовлено податковою звітністю, яка сьогодні є в Україні, – додає Жолнович.

Субсидії безробітним

Особи, які отримують допомогу по безробіттю, а також людям, які втратили роботу в період воєнного стану, зможуть отримати субсидію.

Якщо особа офіційно зареєстрована як безробітна, то її середньомісячний сукупний дохід по сумі призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць враховується замість доходів.

– Якщо людина зареєстрована як безробітна і хоча б один місяць отримувала допомогу по безробіттю, враховується саме ці виплати як дохід, а не попередні шість місяців, – зазначає Жолнович.

Причому, враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням субсидії, тобто за субсидією можна звернутися через місяць після першої виплати.

Автоматичне поновлення субсидій

Українці, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, зможуть лише оновити інформацію про себе, якщо вона змінилася.

Якщо ніяких змін не відбулося, субсидію перепризначать автоматично на опалювальний сезон 2022-2023. Крім того, усі документи та особові справи від органів соцзахисту до Пенсійного фонду також передадуть без участі отримувачів субсидій.

Жодних нових рахунків у банках для виплати субсидій відкривати не потрібно, оскільки всі необхідні дані про субсидіантів ПФУ отримує автоматично в електронному вигляді.

Громадяни, як і раніше, одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через Укрпошту.