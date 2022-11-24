Листопад, 24 в 11:22

Компанія Нова пошта – лідер на ринку експрес-доставок в Україні. НП надає послуги швидкої, зручної та надійної доставки документів, посилок та вантажів у будь-яку точку країни.

Факти ICTV дізнавалися, чи працює Нова пошта під час відключення електроенергії та як відбувається робота відділень.

Нова пошта: як працюють без світла

Компанія має потужну інфраструктуру по всій країні: 110 сортувальних терміналів, 9 тис. відділень та 13 600 поштоматів – і всі вони працюють без світла.

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В офіційному коментарі Нової пошти на запит Фактів ICTV зазначається, що більшість відділень оснащені генераторами, тому можуть працювати без світла, а клієнти отримують основні послуги: можуть відправляти та отримувати посилки.

– На тих відділеннях, які ще не оснащені генераторами, під час відключення світла можлива тільки видача посилок. Ми запровадили автономний режим сканування, без інтернету та зв’язку, за допомогою мобільних сканерів на акумуляторах та спеціальної програми на мобільних телефонах. Потім усі дані сканувань вивантажуються у нашу систему, – зазначають в НП.

У компанії додали, що вони вже закупили додаткову партію генераторів, щоб усі відділення могли функціонувати без перешкод з повним спектром послуг.

– Для роботи на деокупованих територіях, де немає світла, ми створили інноваційні мобільні відділення на базі контейнерів для перевезення посилок. Вони можуть працювати на сонячних батареях або від генератора, – додають в Новій пошті.

Що стосується курʼєрської доставки, то все працює як раніше. Курʼєри доставляють посилки, оформлюють відправлення через мобільний застосунок та приймають оплату.

Крім того, Нова пошта додатково закупила для них підсилювачі мобільного зв’язку, щоб курʼєри мали стабільний зв’язок, адже для більшості операцій потрібна мережа.

– Більше того, нещодавно для клієнтів ми запровадили новий сервіс у мобільному застосунку Нової пошти, за допомогою якого можна змінити час отримання посилки на адресі. Тобто, якщо клієнт розуміє, що кур’єр приїде у той час, коли вимкнуть світло та не працюватиме ліфт, то він може самостійно перенести доставку на більш комфортний час. Але робити це треба заздалегідь, – розповідають в компанії.

Також українці можуть скористатися поштоматами. Мережа поштоматів Нової пошти може працювати автономно та не потребує електроенергії.

– Поштомати у будинках працюють на спеціальних батареях. Вуличні поштомати розроблені працювати як від акумуляторів, так і від електромережі, – додають в компанії.

Тому, коли немає світла, через усі поштомати можна як відправляти посилки, зробивши вдома самостійно накладну в мобільному додатку Нової пошти, так і отримувати у будь-який час.

У компанії також розповіли про роботу сортувальних терміналів.

– Усі вони оснащені генераторами і можуть працювати без світла 24/7. Ми запроваджуємо максимальні дії для того, щоб забезпечити стабільну роботу компанії при відсутності електропостачання якомога довший період, – кажуть в Новій пошті.

Нова пошта вже декілька років свідомо споживає електроенергію та впроваджує енергоощадні практики.

Наприклад, в усіх приміщеннях Нової пошти встановлені енергоефективні лампи LED-освітлення.

– Ще місяць тому ми вимкнули свої вивіски, а на терміналах під час очікування посилок для сортування – вимикаємо автоматизовані лінії. Наше опалення на сортувальних терміналах – це котли, які працюють на пелетах (пресоване дерево). Крім того, наші власні розробки роботів на сортувальних терміналах працюють на акумуляторах, а частина від мережі 220 вольт, на відміну від професійного виробничого обладнання, яке споживає 380 вольт, – зазначають в компанії.

Чи можна розрахуватися на Новій пошті карткою, якщо немає світла

Навіть якщо немає світла, у всіх відділеннях Нової пошти за отримання посилки можна розрахуватися готівкою або сплатити онлайн через мобільний додаток.

Якщо відділення оснащене генератором, тоді можна розрахуватися карткою через POS-термінал або автосписанням.

У Новій пошті додали, що вони планують оснастити всю мережу відділень генераторами вже до кінця листопада.

У яких випадках відділення може не працювати взагалі

– Загалом, відділення не працює тільки під час повітряної тривоги. Вимкнення світла через віялові відключення не є приводом для того, щоб зачиняти відділення, – кажуть в компанії.

Якщо ви не знаєте. чи працює найближче відділення НП, ви можете перевірити цю інформацію на сайті Нової пошти. Там розміщені усі відділення та їх графіки роботи.

Крім того, вся актуальна інформація доступна у Telegram-боті Нової пошти.