Листопад, 24 в 8:11

Під час загальної мобілізації усі військовозобов’язані після призову мають пройти медкомісію. Саме медична комісія визначає стан здоров’я та робить висновок – придатна людина до служби чи ні.

Що означає знятий з військового обліку під час воєнного стану – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Категорії непридатності

Законодавством України встановлено три категорії непридатності до військової служби:

Зараз дивляться

обмежено придатний;

непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний

непридатний до військової служби, виключений з військового обліку.

Висновок про непридатність до військової служби має право зробити лише військово-лікарська комісія (ВЛК).

Що означає виключений з військового обліку

Перелік людей, які не підлягають призову, визначений в статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Згідно з законом, під мобілізацію не підпадають військовозобов’язані, визнані ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я або ж повністю непридатними з виключенням з військового обліку.

Загалом знятий з військового обліку означає, що людина повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації.

Проте якщо непридатність до служби встановлена призовнику до початку повномасштабної війни, його повторно можуть викликати на медкомісію та перевірити стан здоров’я.

Широкий список хвороб, з якими не беруть до армії у мирний час, значно звужується під час воєнного стану. Тому навіть якщо у вас є відмітка виключений з військового обліку, під час воєнного стану вас все одно можуть мобілізувати. Звичайно, це залежатиме від висновку ВЛК.

Якщо на медкомісії вирішать, що ви можете проходити службу у військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах, то вас мобілізують. Тобто вас не заберуть у зону активних бойових дій, а визнають обмежено придатним.

Проте якщо стан вашого здоров’я вкрай незадовільний, вас визнають непридатним до служби.