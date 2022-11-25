Листопад, 24 в 22:59

Після чергової атаки Росії на енергосистему України правоохоронці долучились до допомоги громадянам.

Наразі в Києві в цілодобовому режимі працюють 10 управлінь поліції. Крім того, зарядити гаджети, випити гарячого чаю та під’єднатися до інтернету можна у територіальних відділках. Вони розташовані у кожному районі.

Лише у Шевченківське управління минулої ночі звернулися 15 киян. Для них виділили окрему кімнату. Правоохоронці використовують енергогенератори, тож мають світло цілодобово.

Зараз дивляться

Поліцейські проаналізували: якщо блекаут триватиме довше, доведеться застосовувати більше приміщення, наприклад, актову залу. У разі повітряної тривоги усі громадяни зможуть спуститися в паркінг сусідньої багатоповерхівки.

– На території міста Києва є 10 управлінь поліції, кожне з яких має свої територіальні відділи. До кожного структурного підрозділу поліції можуть звернутися громадяни і попросити про допомогу. Зараз ми обладнуємо приміщення Starlink для того, щоб надавати вільний доступ до інтернету громадянам, – розповів начальник Шевченківського управління поліції Києва Ігор Падюк.

Цієї ночі правоохоронці втричі збільшили кількість піших та автопатрулів для того, аби кияни, які не мають зв’язку, могли звернутися до поліцейських по допомогу. У разі зникнення світла про початок повітряних тривог у Києві правоохоронці повідомлятимуть завдяки гучномовцям на службових автівках. Тож жителів просять дослухатись і проходити в укриття.

У разі, якщо потрібна допомога, можна звертатися до поліцейських на вулиці та в управліннях, аби зігрітися та зарядити телефони за адресами:

Голосіївське управління поліції, вулиця Голосіївська, 15;

Дарницьке управління поліції, вулиця Олександра Кошиця, 3-А;

Деснянське управління поліції, вулиця Теодора Драйзера, 9-Б;

Дніпровське управління поліції, вулиця Червоноткацька, 2;

Оболонське управління поліції, вулиця Героїв полку Азов, 2-А;

Печерське управління поліції, вулиця Князів Острозьких, 30;

Подільське управління поліції, вулиця Хорива, 20;

Святошинське управління поліції, проспект Перемоги, 109;

Солом’янське управління поліції, проспект Повітрофлотський, 49;

Шевченківське управління поліції, вулиця Герцена, 9;

Управління поліції в метрополітені, вулиця Ярославська, 20.

Станом на вечір 24 листопада близько 60% Києва залишалися без світла. Водночас у всіх районах столиці вдалося відновити водопостачання.

Загалом електропостачання в Україні вдалося відновити для 50% споживачів. Однак термінів повного відновлення електрики по країні наразі немає.