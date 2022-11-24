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Факти / Україна / Суспільство

У перемогу над Росією вірять 90% українців – опитування

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Українці
Фото: Depositphotos

Згідно з даними опитування щодо очікувань українців від майбутнього, 90% респондентів вірять у перемогу.

Про це під час дискусії Як змінилось і як змінюється українське суспільство під час війни повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

За його словами, для 55% українців перемога – це повне витіснення окупантів, як було до 2014 року.

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– Понад 20% взагалі дотримуються позиції, що перемога полягатиме в ініціації радикальних змін у РФ, або принаймні зміні влади. Порівняно з минулим роком значно більше тих, хто вірить, що найближчим часом наша країна зможе подолати всі проблеми та труднощі. Якщо рік тому так вважали лише 18% з них, то зараз так вважають понад 40%, – уточнив Міщенко.

Окрім того, ще 40% опитаних переконані, що Україна подолає ці труднощі, але у віддаленому майбутньому.

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Джерело: Media Center Ukraine

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