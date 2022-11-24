Як працюють поштомати Нової пошти під час відключення світла
Поштомати — це автоматичні термінали для отримання та відправлення посилок. Скористатися ними можна у будь-який зручний час.
Вони не мають обмежень по часу роботи та розміщені у магазинах, супермаркетах, ТРЦ, бізнес-центрах. Термінали встановлюють різні служби доставки. Проте найчастіше можна зустріти поштомати від Нової пошти.
Чи працюють поштомати від Нової пошти під час відключення світла – дізнавалися Факти ICTV.
Як працюють поштомати під час відключення світла
Сервіс доставки Нова пошта встановлює як домашні поштомати у під’їздах житлових будинків, де користуватись їх послугами можуть здебільшого мешканці, так і вуличні поштомати у різних громадських місцях.
Нова пошта має доволі потужну інфраструктуру по всій Україні: 110 сортувальних терміналів, 9 тис. відділень та 13 600 поштоматів.
У прес-службі Нової пошти зазначають, що усі поштомати продовжують працювати, навіть при відключенні електроенергії.
– Наша мережа поштоматів може працювати автономно та не потребує електроенергії, – зазначають у Новій пошті.
Річ у тім, що поштомати у будинках працюють на спеціальних батареях. А вуличні поштомати розроблені працювати як від акумуляторів, так і від електромережі.
– Тому, коли немає світла, через усі наші поштомати можна відправляти посилки, зробивши вдома самостійно накладну в мобільному додатку Нової пошти, так і отримувати у будь-який час, – додають у компанії.
Як скористатись поштоматом від Нової пошти
Інструкція до користування
Загалом усі поштомати працюють за однією схемою.
- Щоб скористатись терміналом, у вас має встановлений мобільний додаток НП. На нього ви отримаєте сповіщення про надходження вашої посилки.
- Далі вам потрібно сплатити відправку чи отримання через мобільний додаток.
- Знайдіть необхідний вам поштомат та під’єднайте свій телефон до нього через Bluetooth.
- Після під’єднання система сама відкриє ваш ящик, де чекає посилка.
- Після завершення операції обов’язково закрийте комірку.