Листопад, 24 в 18:47

Поштомати — це автоматичні термінали для отримання та відправлення посилок. Скористатися ними можна у будь-який зручний час.

Вони не мають обмежень по часу роботи та розміщені у магазинах, супермаркетах, ТРЦ, бізнес-центрах. Термінали встановлюють різні служби доставки. Проте найчастіше можна зустріти поштомати від Нової пошти.

Чи працюють поштомати від Нової пошти під час відключення світла – дізнавалися Факти ICTV.

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Як працюють поштомати під час відключення світла

Сервіс доставки Нова пошта встановлює як домашні поштомати у під’їздах житлових будинків, де користуватись їх послугами можуть здебільшого мешканці, так і вуличні поштомати у різних громадських місцях.

Нова пошта має доволі потужну інфраструктуру по всій Україні: 110 сортувальних терміналів, 9 тис. відділень та 13 600 поштоматів.

У прес-службі Нової пошти зазначають, що усі поштомати продовжують працювати, навіть при відключенні електроенергії.

– Наша мережа поштоматів може працювати автономно та не потребує електроенергії, – зазначають у Новій пошті.

Річ у тім, що поштомати у будинках працюють на спеціальних батареях. А вуличні поштомати розроблені працювати як від акумуляторів, так і від електромережі.

– Тому, коли немає світла, через усі наші поштомати можна відправляти посилки, зробивши вдома самостійно накладну в мобільному додатку Нової пошти, так і отримувати у будь-який час, – додають у компанії.

Як скористатись поштоматом від Нової пошти

Інструкція до користування

Загалом усі поштомати працюють за однією схемою.