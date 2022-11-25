Листопад, 25 в 19:25

Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять про жертв Голодомору 1932-1933 років відбудеться у суботу, 26 листопада, о 16.00 за київським часом.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

— Щороку в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років. Цього і наступного року минає дев’ять десятиліть від злочину геноциду українського народу. 26 листопада, о 16:00, приєднайтесь до загальнонаціональної хвилини мовчання, – йдеться у повідомленні УІНП.

Увечері у суботу відбудеться акція Запали свічку, яка символізує пам’ять жертв сталінського геноциду.

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В Інституті зазначили, що цьогоріч, коли російський режим, який є спадкоємцем тоталітаризму СРСР, намагається занурити нашу країну у повну пітьму, цей жест пам’яті має особливий зміст.

В УІНП повідомили, що цьогоріч 26 листопада буде обмежено доступ з 12:00 до 17:00 до Національного музею Голодомору-геноциду. Це пов’язано із безпековою ситуацією.

Для тих, хто має бажання віддати шану жертвам геноциду біля Музею Голодомору в Києві, доступ буде відкрито після 17:00. У цей час відбуватиметься запалення лампадок.

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Джерело: Український інститут національної пам’яті