Листопад, 25 в 17:12

Внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона військами РФ 38-річна Лілія Крістенко втратила батьків.

Подружжя вийшло зі свого будинку в момент влучання російської ракети у будівлю. 62-річна Наталя загинула миттєво від поранення голови.

Батько Лілії схопився за рану на животі і кричав: Мені так боляче, я зараз помру. Жінка намагалася викликати швидку допомогу, але не змогла підключитися до телефонної мережі.

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Зрештою батька Лілії доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Чоловік помер від внутрішньої кровотечі під час операції.

– Росіяни забрали у мене двох найдорожчих людей. Вони жили так добре, але померли в один день, – сказала Крістенко.

Мертве тіло матері Лілії лежало в ковдрі у дверях її квартири протягом кількох годин, поки рятувальники не доставили його до моргу.

Зазначимо, що протягом минулої доби російські окупанти 49 разів обстріляли деокуповану територію Херсонщини. Загинуло 10 жителів, ще 54 людини зазнали поранень.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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