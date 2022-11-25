На кримському телебаченні хакери увімкнули оповідання Подерв‘янського

Листопад, 25 в 15:18

На телебаченні, яке транслюється у тимчасово окупованому Криму, хакери запустили оповідання Леся Подерв‘янського, в якому йдеться про “плани бога на Росію”.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України у соціальних мережах.

— У них світло є, нехай просвітлюються, – зауважили у ЦСК ЗСУ.

Уривок із цього оповідання, розміщеного хакерами на кримському телебаченні, містить такий діалог:

Зараз дивляться

— Я розробив Спецоперацію Vel’ZеVul і помітив їх своїми знаками, — сказав Сатана, трохи ніяковіючи.

— Я поставив на їх чолі конченого м*дака, він не зробить жодної помилки, — сказав Сатана.

— Так, як минулого разу з Горбачовим? — спитав Бог.

— Ще краще, — сказав нечистий, — Горбачов почав з того, що позбавив їх горілки, а цей почав з цукру, туалетного паперу і жіночих прокладок. Вони обростуть шерстю і будуть с**ати лапи…

На початку листопада українські ІТ-фахівці отримали доступ до мереж та внутрішніх документів центрального банку Росії.

Завдяки цьому вдалося отримати інформацію про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їхні вихідні файли, принципи взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, які циркулюють у мережах центробанку РФ.