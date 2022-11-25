У 1932 році, коли в Україні не було запасів борошна, а посівний матеріал вилучили, радянська влада ухвалила так званий закон про п’ять колосків.

Згідно з ним, розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом, за “пом’якшувальних обставин” – позбавленням волі терміном щонайменше на 10 років. Закон про п’ять колосків фактично заборонив людям мати їжу.